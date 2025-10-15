Instagram¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬±Ç²è¤ÎPG-13´ð½à¤Ë
Meta¤¬Instagram¤Î¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤òºþ¿·¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬¡¢±Ç²è¤Î¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢13ºÐÌ¤Ëþ¤Î´Õ¾Þ¤Ë¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¶¯¤¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡ÖPG-13¡×´ð½à¤ÈÆ±Åù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÄê¼¡Âè¤Ç¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
New PG-13 Guidelines for Instagram Teen Accounts | Meta
Instagram says it's making the app more 'PG-13' for teens
https://www.nbcnews.com/tech/social-media/instagram-says-making-app-pg-13-teens-rcna237350
Meta¤Ï2024Ç¯9·î¤«¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËInstagram¤ò»È¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¡¼¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ï¢ÍíÁê¼ê¤ä»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÃá½ø¤ÊÍøÍÑ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À©¸Â¤Î¸·³Ê¤µ¤ÏÀßÄê¤ÇÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢ÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
Introducing Instagram Teen Accounts: Built-In Protections for Teens, Peace of Mind for Parents
https://about.fb.com/news/2024/09/instagram-teen-accounts/
¥Æ¥£¡¼¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÆ³Æþ°ÊÍè¡¢²¿²¯¿Í¤â¤ÎÌ¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢Instagram¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç±Ç²è¤Î¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¤¤¦¡ÖPG-13¡×´ð½à¤ÈÆ±Åù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Ç¡ÖPG-13¡×¤Ë¶á¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ç²èÎÑÍýµ¡¹½¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Î´Õ¾Þ»þ¤ËÊÝ¸î¼Ô¤Î½õ¸À¡¦»ØÆ³¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡ÖPG12¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖPG12¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://www.eirin.jp/img/PG12_asahi.pdf
¶áÇ¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÆüËÜ±Ç²è¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓÂè1°Ì¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ä¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ê¤É¤¬PG12¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö13ºÐ°Ê¾å¡×¤ÎÏÈ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Îµö²Ä¤Ê¤¯µ¡Ç½¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ç¯Îð¤òµ¶¤Ã¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤â¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖPG-13¡×´ð½à¤Ç¤â»É·ã¤¬¶¯¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¸·³Ê¤Ê¡Ö¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×ÀßÄê¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Åö³º¥Æ¥£¡¼¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î±ÜÍ÷¡¦Åê¹Æ¡¦ÊÖ¿®¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÏAI¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤âÀ©¸Â¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Meta¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î96¡ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÎÂ¸ºß¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£