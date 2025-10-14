º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Áµß¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡ÖÈà¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¡¢¿À¤Ë´¶¼Õ¡×¡¡µßÀ¤¼ç¤Ë²¸ÊÖ¤·0Éõ
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï2-0¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£2»à¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¬1¼ºÅÀ¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤·¤¿¡£ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢2-1¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¡£¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï»î¹ç¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤ËÃæµ¾Èô¤òµö¤¹¡£Â³¤¯¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬7ÅÀÂæ¤È¡¢ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡£µÕ¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¡£¤³¤Î»î¹ç¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏµÕ¤Ëµß¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Î»î¹ç¸å¤Î¼èºà±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ïµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥í¥¦¥¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¿À¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£Í¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÍÇ½¤ò¿®¤¸¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿ë¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º´¡¹ÌÚ¤Ø¤Î¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë