無料サービス充実！南紀白浜のリゾートホテル【大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽】
和歌山県の南紀白浜にある【大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽】は、オーシャンフロントのリゾートホテル。カニやアワビが並ぶ豪華バイキングをはじめ、ラウンジでは飲み放題のアルコールも用意。満足感がワンランクアップする “Premiumシリーズ” のお宿です。
｜プレミアムラウンジで一杯
数々の無料サービスが充実した【大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽】。ビールやワインなどが飲める無料のラウンジが２か所あるほか、サウナ付き大浴場やカラオケ、キッズコーナー、夏の無料プールなど、ホテルステイを楽しめます。
▲160室の客室を要する大型ホテル
車利用なら紀勢自動車道の上富田ICから約15分。JR白浜駅からは最寄りの古賀浦バス停まで8分ほど。羽田空港から南紀白浜空港までは約1時間10分のフライトでタクシーで15分ほどです。
▲広々としたロビー
チェックインを済ませたら、フロント横にある浴衣コーナーから男女ともに好きな色浴衣を選べます。
▲ドリンク無料のプレミアムラウンジ
無料のラウンジサービスはロビーと湯上がり処の2箇所にあって、1階ロビーの一角にあるプレミアムラウンジは大きな窓に向いた開放的なスペース。ビールやワイン、果実酒、サワーやハイボールのほか、コーヒーやジュースなどのソフトドリンクが全て無料。すぐ隣にはまんがコーナーもありました。
▲ワインのほかアルコールのサーバーを備えます
チェックイン後のお客さんがさっそくビールを楽しんでいました。
｜湯上がりラウンジも飲み放題
大浴場は「彩の湯」と「朝の湯」があって、営業時間は15時から25時、朝は2時から10時まで。翌朝男女の入れ替えがあります。シャワーにはマイクロバブルヘッドが採用され、シャンプー類は馬油とオーランジュ ロゼの2種類が置いてありました。
▲大浴場の「彩の湯」 ＜画像提供：大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽＞
広い内湯と露天風呂を備えていて、泉質はpH7.5のヌルリとしたナトリウム・炭酸水素塩・塩化物泉です。水風呂をそなえたドライサウナは上下2段で、利用時間は7時から24時まで。この日は91度でしたが、ちょうど一人だったためか上段の中央に座ると、チリチリしはじめるほどの熱気です。水風呂は入りやすい温度でした。
▲「彩の湯」の露天風呂 ＜画像提供：大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽＞
湯舟も広く解放感たっぷり。浅い場所も広くとられていて小さな子供も安心して入浴できます。サウナ利用の人のために、男女共にデッキチェアが2脚おかれていました。
▲湯上りラウンジも飲み放題
大浴場を出ると湯上がりラウンジがあって、畳敷きの小上がりやマッサージチェア、驚くほどのタイトルをそろえたまんがコーナーがありました。
▲湯上りの生ビールは格別です
チェックインから24時まで、ビールやワイン、梅酒などの果実酒のほか、ハイボールやサワーが飲み放題。もちろんソフトドリンクやアイスキャンディーもありました。翌朝は5時30分から10時30分までソフトドリンクとアイスキャンディーを提供します。
｜多彩な客室をそろえます
客室は和室や和洋室、オーシャンビュー、露天風呂付きなど160室。カップルや家族旅など、旅のスタイルに合わせて選べます。
▲「別館スタンダード和室」
4人まで利用できるゆとりのある客室には、広縁とベランダをそなえます。和室はチェックイン時に布団が敷かれているので、いつでも横になることができました。家族連れやグループ旅行におすすめです。
｜パブリックスペースも充実
雨の日でも子供が遊べるキッズコーナーやゲームコーナー、カラオケ、まんがコーナーなどをそろえます。
▲ロビーの隣にあるキッズコーナー
7時から24時まで利用できる「キッズコーナー」にはボールプールや滑り台などを設置。2階のレストラン前にはボルダリングコーナーもあって、子供に優しいホテルです。
▲カラオケルーム
9時から18時50分までは無料で利用できるカラオケルーム。19時から24時までは1人1時間￥500（税抜）です。
▲お土産物コーナー
地元名物のお菓子や梅干しなど、地域の商品をそろえます。迷ったときはお土産の人気ランキングが書いてあるので参考になります。
▲見晴らしのいい場所にあるパターゴルフ
▲無料のプールもありました ※夏季限定営業
▲チェックアウトはスピーディー
事前に清算を済ませた方は、鍵をキーボックスに返すだけ。追加清算がある場合は、フロントの横にある自動精算機にルームキーについているタグをかざして清算します。早めに清算を済ませても客室は11時まで利用できる便利なシステムを採用しています。
ビールやワインなどのフリードリンクや、無料のサービスが充実している【大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽】。2025年9月1日からは「大江戸温泉物語」史上最も豪華な料理をそろえる『大江戸三つ星バイキング』がスタート。食事会場は大賑わいです。南紀白浜のリゾートステイを満喫してみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽https://www.ooedoonsen.jp/shirahama-saichoraku/＞