Amazonのプライムデーなどの大規模セールでは製品が実際は安くなっていないことがある
Amazonは世界中でプライムデーやプライム感謝祭、ブラックフライデーなどの大規模セールを開催しています。しかし、ワシントン・ポストのテクノロジーコラムニストであるジェフリー・A・ファウラー氏がセール前とセール中の価格を追跡した結果、「割引適用後の価格が元の価格と同じ」という製品が多数存在していることや、むしろ値上がりしている製品もあることが明らかになりました。
https://www.washingtonpost.com/technology/2025/10/09/amazon-prime-day-prices/
アメリカでは「Prime Big Deal Days 2025」という大型セールが2025年10月7日から2日間にわたって開催されました。ファウラー氏は過去6カ月にAmazon.comで購入した食料品以外の約50の製品について、セール前とセール中の価格を比較しました。その結果、「安くなった製品」の他に「割引適用後の価格と元の価格が同じ製品」や「高くなった製品」もあることが判明。ファウラー氏が挙げた実例は以下の通りです。
・安くなった製品
製品元の価格セール中の価格表示されていた割引率Mucinex(風邪薬)38.17ドル(約5819円)26.49ドル(約4039円)20％ヘアクリップ6.99ドル(約1066円)5.59ドル(約852円)20％おもちゃのトラック24.95ドル(約3804円)22.46ドル(約3424円)41％
・割引適用後の価格と元の価格が同じ製品
製品元の価格セール中の価格表示されていた割引率コロナウイルス検査キット27.43ドル(約4182円)27.43ドル(約4182円)39％シャツ14.99ドル(約2285円)14.99ドル(約2285円)25％玄関マット31.99ドル(約4877円)31.99ドル(約4877円)20％
・高くなった製品
製品元の価格セール中の価格表示されていた割引率おもちゃのトラック14.99ドル(約2285円)16.09ドル(約2453円)9％本33.30ドル(約5077円)41.50ドル(約6327円)19％マットレス119.95ドル(約1万8287円)149.95(約2万2860円)割引きなしプリンターのインク47.99ドル(約7316円)52.99ドル(約8079円)割引きなし
ファウラー氏が過去6カ月に購入した約50の製品をすべてBig Deal Daysの期間中に買った場合、わずか0.6％だけ安くなるとのこと。ファウラー氏は「オンラインショッピングで節約したいなら、比較が重要です。セール情報を知らせてくれるブラウザ拡張機能は便利ですが、中には個人情報を盗もうとするものもあるので注意が必要です」「実店舗も見逃せません。私が通っている歯医者では電動歯ブラシがAmazonのセール価格より10ドル安く売られていますし、近所のおもちゃ屋ではトラックのおもちゃがAmazonの半額で売られていました」と述べています。
なお、「Keepa」というブラウザ拡張機能を使えば、以下のようにAmazon.co.jpの製品ページ内に価格推移グラフを表示して「今の価格が本当にお得なのか否か」を確かめることができます。XboxのコントローラーでKeepaの価格推移グラフを表示した結果が以下。通常時は9000円前後で安いときは7000円前後になっていることが分かります。