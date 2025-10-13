「俺は正しい行動をした」客への暴言を正当化する店長


漫画家のゆっぺさん(@yuppe2)が、ライブドアブログやInstagramで公開しているエッセイ漫画の中でも特に注目を集めているのが、電子書籍化された『無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい』だ。

お客様へのあまりに酷い対応に愕然とし、辞めたいという考えがよぎる！


本作は、作者のゆっぺさがが実際に体験したブラック職場での出来事を描く。一人娘を持つシングルマザーのゆきは、昔の上司・折川からの「給料1.3倍」という好条件に惹かれて転職。しかし、折川は「俺の店だから俺がルールだ」と開き直り、スタッフにも客にも暴言を吐く傍若無人な上司だった。悪いことはすべて他人に押し付けるその横暴さに失望し、職場からの脱出を試みる物語だ。

■退職後の給料が「なぜか減額」されていた

作中の暴言以外に非常識なエピソードがあったか尋ねると、ゆっぺさんは退職後に支払われた給料が「なぜか減らされていた」という驚くべき事実を明かす。辞めさせられたアルバイトたちも退職後にお給料の件で揉めていたことから、上司が常習的に不当な減額を行っていた可能性を示唆した。

パワハラやモラハラが蔓延する職場での経験を描く一方で、ゆっぺさんが特に読者に注目してほしいのは、里親制度について語る女性のセリフだ。「この女性のように自分もなりたいと思った。すべての人間関係において必要なことだ」と語り、作品を通じて自身が得た教訓を強調した。

■印象に残る強烈な誹謗中傷エピソード

また、自身にとって特に印象的だったエピソードについては、ネットで誹謗中傷された出来事を挙げた。あまりにも強烈で「自分でもよく犯人がわかったな」と思うほどだったという。この一件もまた、理不尽な人間関係に直面した際のゆっぺさんの対応力を示している。

近年、企業のホワイト化は進んでいるものの、作中で描かれる「俺がルール」と開き直る上司のエピソードは、今なお存在するブラック職場の実態を映し出している。パワハラやモラハラへの具体的な対応法も参考にできるため、「こんな人いる」「うちの上司と同じだ」と共感する読者も多いだろう。この厳しい実体験を描いた『無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい』は、ぜひ読んでほしい作品である。

取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)

