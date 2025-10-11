黒の中でも着回せる黒は？「コーディネートが可愛くなる」長く使える服





季節の間を「つないで着回しが続く」服

どんな組み合わせでもさまになり、冒険心も落ち着くバランスに仕上げてくれる白と黒。その中でも、組み合わせに悩むことなく使えて、シンプルだけどオシャレに見える服を選抜。着回しコーディネートの実例で、その確かな実力を検証。







【シャツワンピース】

広がりのいいオーバーサイズ

シャツワンピース／サクラ（インターリブ） これからはアウターとしての役割を担うシャツワンピース。寒くなったら、コートの中に1枚はさんで。コートを脱いだ室内でもあたたかく過ごせる。

（コーディネート実例）

Aラインでふちどって黒をやさしく







黒の柔和な表情を引き出すルーズ＋ルーズ。２枚のワンピースのレイヤードによるゆるやかなAライン。あいまいに広がるシルエットによって、黒の印象を和らげる結果に。シャツワンピースからのぞく細長い白が、ボリューミィなフォルムのキレとして作用。 キャミソールワンピース／HYU（スピック&スパン ルミネ有楽町店）







【ロングスカート】

しなやかな縦落ちを生むサテンスカート

サテンスカート／uncrave たとえば平坦にも見えがちなワントーン。服どうしの質感に違いを出したり、シルエットのボリュームを足し引きしたり。単色の中に変化をつけることで奥行きを作ることがポイント。

（コーディネート実例）

ニットとサテンの好相性な異素材MIX



ツヤめくサテンとニットの相性は抜群。レディ度が高まるサテンを、かわいたニットでゆるめてセンシュアルすぎないさじ加減に。ミニマルなポーチバッグをそえて、遊びゴコロをプラス。 ニット／ウィム ガゼット（ウィム ガゼット 丸の内店）







