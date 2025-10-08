札幌大通りに女性専用の『鉱石ミネラル浴 mineral spa by arashi no yu』がオープンしました。

画像：株式会社パワー・ステーション

ミネラルスパは、汗と共に体内の老廃物をリリースし、空気中に満ちたミネラル成分を呼吸や皮膚から自然に吸収することで、美容や健康に多面的な効果を期待できる温浴施設。15種類以上の天然鉱石に高密度ミネラルを散布した室温45℃・湿度85%前後の空間で、ミネラルたっぷりの蒸気を体内に取り込む“蒸気浴”を行います。

皮脂腺からの汗が出ることで、普段の生活では排出しきれない老廃物にもアプローチ。また、温熱環境によるリラックス効果はもちろん、発汗と血行促進により自律神経のバランスを整えることができます。

『鉱石ミネラル浴 mineral spa by arashi no yu』は、最大8名まで利用可能な完全予約制。静かで落ち着いた空間の中で汗をゆっくり流すことができます。

パウダールームも混雑なく使えるので、クールダウンや帰宅前のお直しも可能ですよ！

詳細情報

鉱石ミネラル浴 mineral spa by arashi no yu

住所：北海道札幌市中央区南1条西5丁目1-7 Vientoビル 3階

電話番号：011-206-4041

営業時間：11:00～22:00

北海道Likers編集部のひとこと

温められた天然鉱石から発せれる遠赤外線で体の芯から温められる落ち着いた雰囲気の浴室。室温45℃、湿度85％前後で保たれているので、サウナよりも呼吸がしやすいのも嬉しいですね！

サウナでも岩盤浴でもない最新の美容法！ 心も体も整うリラックス空間を体験してしてみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

