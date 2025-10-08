この秋訪れたい関東・甲信越の花畑10選〜コスモスやダリア、秋のひまわり、アメジストセージなどが見頃〜
秋の関東・甲信越では、季節の花々が各地で美しい彩りを見せる。400万本のコスモスが咲き誇る東京・昭和記念公園や、紫の花が絨毯のように広がる栃木・あしかがフラワーパーク、歴史と格式ある茨城・笠間の菊まつりなど、この時期ならではの絶景が満載。秋のおでかけ先にぴったりの関東・甲信越の花スポットを厳選紹介！
【写真で見る】関東甲信越のフラワーイベント10選！
■【栃木 小山/佐野/足利】あしかがフラワーパークのアメジストセージ
開催期間：2025年10月1日〜11月20日(木)
開催場所：足利市 あしかがフラワーパーク
紫のじゅうたんが広がる絵画のような景色を楽しめる
10月のすがすがしい風を感じるとともに、あしかがフラワーパークで2万株30万本の紫色の花、アメジストセージが見頃を迎える。ビロードのような深い紫の花で埋め尽くされる花畑は、まるで紫のじゅうたんが広がる絵画のようで、フォトジェニックな花畑を背景に思い出に残る写真撮影を楽しめる。10月上旬から11月下旬までは秋バラも見頃となり、この時期しか味わえない花の共演を楽しむことができる。
■【東京 立川】コスモスまつり2025
開催期間：2025年9月6日〜10月26日(日)
開催場所：立川市 国営昭和記念公園
コスモスをはじめ秋の花々を楽しめる
国営昭和記念公園の秋を、コスモスをはじめ秋の花々が華かやに彩るコスモスまつり。一番大きな花畑の花の丘では、9月下旬にかけて約400万本のレモンブライト(キバナコスモス)が開花。10月上旬ごろまでは原っぱ西花畑で華やかで品のあるセンセーションが、原っぱ南花畑で約20品種の夏と秋の花々が観賞できる。またハーブの丘では、10月下旬ごろまで2800株のコキアを楽しめる。園内各所にカラフルなベンチやドアのフォトスポットが設けられるほか、期間中の特定日は4つの花畑でシャボン玉の演出によるフォトジェニックイベントが行われる。
■【東京 上野/御徒町】上野東照宮 特別祭典 ダリア綾なす秋の園
開催期間：2025年9月20日〜11月3日(月)
開催場所：台東区 上野東照宮ぼたん苑
100種200株以上のダリアを楽しめる
日本へは江戸時代に伝来し、「天竺牡丹(テンジクボタン)」という和名を持つダリア。上野東照宮のぼたん苑では、冬と春のボタンだけでなく、秋は華やかなダリアを観賞することができる。10月中旬ごろに見頃を迎え、濃紅、桃、白が不規則に交じり咲く珍しい花色の品種、浮気心や、黒味を帯びた濃赤色の黒蝶、メアリーエベリンや大和なでしこなど、100種200株以上の色鮮やかなダリアが咲き誇る。ダリアの花と一緒に、月見やハロウィンなど季節に合わせた展示、SNS映えする寄せ植えや盆栽なども楽しめる。
■【長野 諏訪】白樺リゾートレイクサイドガーデン
開催期間：2025年4月19日〜11月9日(日)
開催場所：茅野市 白樺リゾート
春から秋にかけて季節の花々が楽しめる
春から秋にかけて、白樺湖畔で季節の花々が楽しめる白樺リゾートレイクサイドガーデン。4月から5月まではシャクナゲやスイセン、6月からは約3000株のニッコウキスゲが咲き始める。7月中旬からは約10万株80種類のユリが咲き誇り、さわやかな香りとともに美しい花の景色が広がる。9月中旬ごろには、黄金アカシアと花の丘でアカシア、リフトの下でコルチカム、7色コスモスガーデンでコスモスがそれぞれ見頃を迎える。
■【長野 松本】秋・コスモスの花フェスタ2025
開催期間：2025年9月13日〜10月19日(日)
開催場所：安曇野市 国営アルプスあづみの公園(堀金・穂高地区)
コスモスの見頃に合わせて開催される秋の花フェスタ
アルプスあづみの公園の堀金・穂高地区のコスモスの見頃に合わせて開催される秋の花フェスタ。園内では約80万本のキバナコスモスと、13品種約18万本のコスモス、10万本のジニアが色鮮やかに咲き誇る。園内の花畑には、バス停や「風景の扉」など、SNS映えするフォトスポットが各所に設置される。期間中は、アウトドア用品が集まるアウトドアパークと、手作りのアイテムが並ぶクラフトマルシェ、カヌー体験、キャラクターショーなど、土日祝を中心に多くのイベントが実施される。
■【千葉 木更津】東京ドイツ村のケイトウ
開催期間：2025年9月20日〜11月20日(木)
開催場所：袖ケ浦市 東京ドイツ村
秋の訪れを告げるケイトウの花畑が見頃を迎える
約4000平方メートルの花畑、四季の丘に植栽された1万7000株のケイトウが見頃を迎える。ふわふわの羽毛のような花穂が愛らしい、赤、黄、オレンジのケイトウが色とりどりに咲き誇り、花の絨毯(じゅうたん)のような鮮やかな風景で来園者の心を癒やしてくれる。きれいに整備された遊歩道を散策しながら、秋の訪れを感じることができる。
■【千葉 松戸/柏/野田】あけぼの山農業公園 コスモスの見頃
開催期間：2025年10月10日〜10月31日(金)
開催場所：柏市 あけぼの山農業公園
約2万2000平方メートルもの面積に広がるコスモスの花々
あけぼの山農業公園内にある約2万2000平方メートルのコスモスの花畑が、10月中旬から下旬にかけて見頃を迎え、ピンクやオレンジなど色とりどりのコスモスがいっせいに咲き誇る。コスモス花畑のシンボルともいえる風車と、満開のコスモスが織り成すフォトジェニックな景色を眺めることができる。また、コスモス開花中はフードやパンのフェスティバルにお茶会、野外音楽コンサートなどのさまざまなイベントが開催される。
■【山梨 富士吉田】2025虹の花まつり
開催期間：2025年8月30日〜10月13日(祝)
開催場所：南都留郡富士河口湖町 富士本栖湖リゾート
夏富士と色彩豊かな10品種の花が楽しめる
雪をまとわない夏富士と色彩豊かな季節の花々が楽しめるフラワーイベント。花畑には、10品種約8万株の花が色鮮やかに咲き誇る。虹色の海を旅する小舟や恋するハートのベンチ、Mt.FUJIオブジェなど、写真映えするフォトスポットが設置され、富士山を背景に美しい花畑とともに写真を撮ることができる。広々としたドッグランや、専用のフォトスポットも設置され、イベント期間中は終日リード着用で入園することができる。
■【群馬 前橋/伊勢崎】笠懸町吹上地区 ひまわり花畑
開催期間：2025年9月20日〜10月20日(月)
開催場所：みどり市 みどり市笠懸町吹上地区ひまわり花畑
約20万本の秋のひまわりが開花
群馬県の笠懸(かさかけ)町吹上地区のひまわり花畑では、夏の風物詩であるひまわりを秋に楽しむことができる。このひまわり花畑は、1996年に地元の上鹿田むらづくり推進協議会が遊休農地に種をまいたことから始まり、毎年9月下旬から10月中旬にかけて約20万本の秋のひまわりが咲き誇る。10月10日(金)から12日(日)まではひまわりの花畑まつりが行われ、農産物などの物産品直売のほか、和太鼓や吹奏楽の演奏、馬上から弓を射る笠懸の武技などが実施される。
■【茨城 水戸】笠間の菊まつり
開催期間：2025年10月25日〜11月24日(振休)
開催場所：笠間市 笠間稲荷神社
約1万鉢の菊を展示する歴史ある菊の祭典
1908年から始まった歴史ある菊の祭典。笠間稲荷神社をメイン会場に、茨城県笠間市内各所で約1万鉢の菊が展示される。期間中は菊花品評会や流鏑馬(やぶさめ)などさまざまなイベント実施されるほか、笠間稲荷神社に色とりどりの和傘が並ぶアンブレラスカイや、菊花が水面に浮かぶ菊花手水舎、菊人形などのフォトスポットが設けられる。16時からは笠間稲荷神社でライトアップが実施され、日中とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
