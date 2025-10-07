米国のスターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナル（東京都港区）が、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」を、10月7日から自動販売機限定で発売しています。

キャラメルの優しい甘さとミルキー感

スターバックスから自動販売機限定商品が登場するのは、国内で初。「思い思いの時間や場所でスターバックスのコーヒーを楽しめるよう」にと、自動販売機限定のペットボトル飲料を開発したといいます。

「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」は、スターバックス厳選のコーヒーを使用し、香ばしく甘いキャラメルの風味と、コクを楽しめるようにこだわったミルクとのバランスのキャラメルマキアートに仕上げた商品。キャラメルの優しい甘さとミルキー感が楽しめる味わいとなっています。

同社は「キャラメルの甘い香りを引き立てるダークチョコレートのエクレアや、チョコレートでコーティングされたシュークリームとの組み合わせもおすすめです」とコメントしています。

280mlペットボトルで、価格は240円（税別）。全国の自動販売機（一部除く）で販売中です。

自動販売機限定でしか買えない“スタバ商品”に、SNSでは「スタバ、ついに自販機デビュー！？」「自販機でキャラメルマキアート買えるの最高」「自販機だけ、だと…？」「飲みたい」「絶対うまいやんこれ」など話題に。「自販機探さなきゃ」「探しに行く」「探します！」といった“宣言”も多数上がっています。