ÌÂÏÇ¤¹¤®¤ë¡Ä¡ÖËèÄ«5»þ40Ê¬¤ËÎÙ¿Í¤Î½Ð¶Ð¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡×ÎÙ¿Í²ÈÂ²¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò·è°Õ¤·¤¿½÷À
¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¿§¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Ç¤Ï¡ÖÎÙ¿Í¤ÎÁû²»¡¦À¸³è²»¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤¦¤È¤¦°ú¤Ã±Û¤·¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
À¾ÆüËÜ¤Ë½»¤à60Âå½÷À¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ê¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥ÈºÇ¾å³¬¡¢³ÑÉô²°¤Ëµï½»Ãæ¤À¡£ÎÙ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë4¿Í²ÈÂ²¤À¤È¤¤¤¦¤¬
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë±Û¤·¤ÆÍè¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¬É¬Í×Ìµ¤·¡£ËèÄ«5»þ40Ê¬¤ËÎÙ¤ê¤ÎÃ¶Æá¤Î½Ð¶Ð¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡×
¤ÈÈéÆù¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤¹¡£ÎÙ²È¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÉÔ²º¤À¤¬¡¢ÎÙ¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§ÎÓ²ÃÆà¡Ë
¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥â¥Î¤òÃÖ¤«¤ì¡Ö¤ï¤¬²È¤Ï½ÐÆþ¤ê¤Ë¶¹¤µ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÏÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¯¡¢¥É¥¢¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÊÄ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥É¥¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í¾·×¤ËÁû²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÄ«¡¢4»þ¤À¤í¤¦¤ÈÌëÃæ1»þ²á¤®¤À¤í¤¦¤È¸¼´Ø¥É¥¢ÊÄ³«¤ä¤ªÃý¤ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Ê¤¼¤«²ÈÂ²Á´°÷¤¬³°½Ð¤¹¤ë»þ¤Ë3²ó¤ÏËè²ó½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡£²Æ¤ÏÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¸¼´Ø¥É¥¢³«¤±¤ÃÊü¤·¡×
²Æ¾ì¤ÏÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤¿¤á³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¢¤Ï¼ÙËâ¤À¤·À¸³è²»¤â´ÝÊ¹¤³¤¨¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÙ¿Í¤Ï¿©ºàÂðÇÛ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬
¡ÖÎ±¼é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ß¤¤¤ÎÉô²°¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¥á¡¼¥¿¡¼BOX¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¡¢¤ï¤¬²È¤Ï½ÐÆþ¤ê¤Ë¶¹¤µ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè½µ¿åÍËÆü¤ÎÇÛÃ£Æü¤Ë¤Ï±ü¤µ¤ó¤¬Î±¼é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ë3²ó¤Ï½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍËÆü¤¬¤ï¤«¤ë¡×
ÎÙ¿Í¤Ï¸¼´Ø¤ä¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤âÌµ±óÎ¸¤Ê¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÌÖ¸Í¤ò³°¤·¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ëºô¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÂç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¿ÌÖ¸Í¤òÌá¤·¤Þ¤¿³°¤ì¤Æ¡Ä¡Ä4²ó¤¯¤é¤¤¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È³°¤·¤¿ÌÖ¸Í¤òºô¤Ë¡¢¤·¤«¤â½Ä¸þ¤¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¡×
¡Ö¿¿²Æ¤Ç¤âÃ¶Æá¤¬¥Ù¥é¥ó¥À¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î²»ÎÌ¤ÇÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤ò¤¹¤ë¡£ºô¤Ë¤«¤±¤ÆÆü´³¤·¤¹¤ë¤Î¤Ë´³¤·¶´¤ß¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡£Éý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë´³¤·¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¤¿¤á¤¯¡×
Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡Ö23»þ¼«Å¾¼Ö¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÍ§Ã£¤Èµ¢Âð¡¢Ãë´Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²»ÎÌ¡×
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö½Îµ¢¤ê¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎÙ²È¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÌëÃÙ¤¯µ¢Âð¤¹¤ë²»¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö23»þ¼«Å¾¼Ö¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÍ§Ã£¤Èµ¢Âð¡£Ãë´Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²»ÎÌ¡¢¸¼´Ø¥É¥¢ÊÄ³«¤âÃë´Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡£²ÈÂ²¤ÇÆþÍá¤·¤Æ¤Î²ñÏÃ¤âÅûÈ´¤±¡×
¤Þ¤¿¡¢Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤â¡ÖÇòÀþ¤Ç»ÅÀÚ¤Ã¤¿Ãó¼Ö¤Þ¤¹¤Ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤òÄä¤á¤ë¤³¤È¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ´¤Æ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤À¡£½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ËÂ¾¤Ê¤é¤º¡¢¤È¤¦¤È¤¦¿çÌ²¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÉÂ±¡¤Ë¤Æ¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ
¡Öº£¤Ï¹©É×¤Ë¹©É×¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ú±Û¤·¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¡£½÷À¤Î³¬²¼¤Ë½»¤à½»Ì±¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö»äÃ£¤Î²¼¤Î½»¿Í¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÌÖ¸Í¤¬³°¤ìºô¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë²»¤Ç¡¢»ô¤¤Ç¤¬¶±¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê°ú±Û¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤ò»ô¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ±Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£°ú±Û¤¹Í½Äê¤Î¿Í¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤òÇã¤¦¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄü¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖºÇ¾å³¬¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»äÃ£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¥É¥¢Á°¤ÏÊªÃÖ¤¤È²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
