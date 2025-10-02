ÇöÌÓ¤äÈ´¤±ÌÓ¡ÖÈ±¤ÎÇº¤ß¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ï¡©
È±¤ÎÇº¤ß¤Ï ¡Ö·ì¹ÔÉÔÎÉ¡×¤Î²ò·è¤Ë¤¢¤ê
¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç´°àú¤ËÃå¾þ¤Ã¤Æ¤â¡¢È±¤¬¤Ú¤¿¤ó¤³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÀ¶·é´¶¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¡ÖÈ´¤±ÌÓ¤äºÙÌÓ¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎÄã²¼¡×¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÇº¤ß¡ÖÆ¬Èé¤Î·ì¹ÔÉÔÎÉ¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
·ì¹ÔÉÔÎÉ¤ÏÆü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ä»ÑÀª¡¢À¸³è½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö±£¤ì¤¿Íî¤È¤··ê¡×¡£¤½¤ó¤ÊÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡© ¡Ê¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤êÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¬Èé¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°å»Õ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
È±¤Î¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡×¤ò±¿¤Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤òÀ°È÷
È±¤ÏÌÓº¬¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÌÓÊìºÙË¦¤¬³èÈ¯¤ËÊ¬Îö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¡£¤³¤ÎºÙË¦¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤¬¡¢·ì±Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤ë»ÀÁÇ¤È±ÉÍÜÁÇ¡£Æ¬Èé¤Î·ì¹ÔÉÔÎÉ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÈ±¤Ø¤Î¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡×Í¢Á÷¥ë¡¼¥È¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â²Á¤Ê±ÉÍÜºÞ¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÍ¢Á÷¥ë¡¼¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÈ±¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£
²Ö²¦¤Î¸¦µæ¡Ê2011Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1²ó3Ê¬´Ö¤ÎÆ¬Èé¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò6¥ö·î´Ö·ÑÂ³¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æ¬Èé¤ÎÄê¾ï·ìÎ®ÎÌ¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ìÎ®²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ´¤±ÌÓ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºÙ¤¯¼å¡¹¤·¤«¤Ã¤¿È±¤Ë¥Ï¥ê¤È¥³¥·¤¬Ìá¤ê¡¢È´¤±ÌÓ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¡£
Æ¬Èé¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤³¤Î»¬¤Ó¤Ä¤¤¤¿¿åÆ»´É¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¹Å¤¯¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿Æ¬Èé¤ò¤â¤ß¤Û¤°¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓºÙ·ì´É¤Î·ìÎ®¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢È±¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿±ÉÍÜ¤¬ÌÓº¬¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹Ô¤ÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
NG¡ªÆ¬Èé¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È
¡ÖÄËµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤Î¸Â³¦ÆÍÇË¡£¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¤¯Ùæ¤á¤Ð¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¡£¶¯¤¹¤®¤ë°µÎÏ¤ÏÌÓº¬¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢È±¤ÎÀ®Ä¹¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌÓÈ±ÀìÌç²È¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÂÎ¤Ï¶¯¤¤»É·ã¤ËÂÐ¤·ËÉ¸æÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¶ÚÆù¤ò¹ÅÄ¾¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢·ì¹Ô¤ò¤«¤¨¤Ã¤Æ°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢1²ó¤Ë²¿½½Ê¬¤â¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ¬Èé¤Ø¤ÎÊªÍýÅª¤Ê»É·ã¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥ë¥×¥Ö¥é¥·¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¥¹¥«¥ë¥×¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢Æ¬Èé¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀèÃ¼¤¬´Ý¤¤¥Ô¥ó¾õ¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Æ¬Èé¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÇË¢Î©¤Æ¤¿¸å¡¢¥Ö¥é¥·¤òÆ¬Èé¤ËÅö¤Æ¤ÆÍ¥¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÓ·ê¤Î±ü¤Î±ø¤ì¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¤«¤½Ð¤·¡¢·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¡£
¥ê¥Õ¥¡¥°¥ì¥¤¥¹ ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ 32,780±ß¡¿MTG¡¡¡Ö»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ¬¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¿¼Â´¶¤¬¡£´é¤Î¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇËèÄ«¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò½¬´·²½¡£Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤Æ´é¤Þ¤ï¤ê¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¤â¤¦¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÅÏîµ·Ã»Ò¤µ¤ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë
¸¦µæ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÈ±¤ò¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×ÊýË¡
¢ä¡Ú5¤Ä¤ÎÊýË¡¡Û È±¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤Î¡ÖÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿½¬´·¡×¤Ï¡©