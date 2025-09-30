冷たさをキープして清潔。抗菌加工を施したステンレス製真空断熱【ケヴンハウン】のスポーツボトルがAmazonに登場中‼
片手で開けて、すぐ飲める。抗菌・食洗機対応で水筒の持ち歩きがもっと快適に【ケヴンハウン】のスポーツボトルがAmazonに登場!
ケヴンハウンのスポーツボトルは、ステンレス製の真空断熱二重構造を採用した高機能ボトル。内側の温度を逃がしにくく、外側の熱を伝えにくいため、冷たさをしっかりキープする。
飲み口には抗菌加工を施しており、衛生面でも安心。底部にはシリコンカバーを装着し、傷や衝撃から守る設計となっている。さらに、カラビナ付きで持ち運びにも便利。片手で開閉できるため、ドライブ中やアウトドアでも使いやすい。
本体は食洗機対応で、日々のお手入れも簡単。サイズはライフスタイルに合わせて選べる2タイプを展開。スポーツ、キャンプ、オフィスなど、あらゆるシーンにフィットする。
機能性と快適性を兼ね備えた一本が、日常の動作をスマートに変えていく。
