念願の地区優勝を果たしたドジャース・大谷翔平（31）。9月25日（現地時間）のゲームでは先発した山本由伸（27）が6回無失点と好投し、大谷もキャリアハイに並ぶ54本塁打を放った。スポーツ紙記者が語る。

【写真】大谷の白いポルシェ。白パーカーの私服姿でお出かけする真美子さん。几帳面にバックで駐車

「"二刀流復帰"を果たしてから少し調子を落としたこともありましたが、それでも昨年同様、シーズン最終盤での大谷選手の集中力は凄まじいものがありました。3年連続ホームラン王に向けても、まだ期待は残っています」

大谷は投打にわたり圧倒的なパフォーマンスを見せた一方で、精神的な面でもチームを引っ張ってきた様子が見て取れる。

「19日、レジェンドであるクレイトン・カーショー選手（37）が最終登板した試合では、カーショーの負けを消す劇的な逆転スリーランを放つなど、勝負所での強さが目立ちます。ベンチでカーショーと抱き合う場面は、大谷がチームの中心として認められているような象徴的なシーンでした。

21日の試合後は、ジャイアンツに逆転を許して敗戦投手となったブレイク・トライネン選手（37）のもとに大谷選手が誰よりも早く歩み寄り、肩を叩き激励しながら声をかけていました。ヤジも多く飛んでいた状況での大谷選手の行動には驚きましたが、チームの精神的支柱となっているのでしょう」（同前）

自宅で高級寿司を取り寄せ

心・技・体の揃ったハイパフォーマンスを続けた大谷だが、家に帰れば妻・真美子さん（28）や生まれたばかりの愛娘がいる。特に真美子さんは、大谷にとって一番信頼できるサポーターだ。在米ジャーナリストが語る。

「大谷選手は試合が終わると、基本的には食事も取らず一目散に帰宅します。エンゼルス時代は飲食店に寄って帰ることもありましたが、今は寄り道はほぼしないそうです。

真美子さんはとにかく料理上手。実業団時代に"お店のようなクオリティ"と紹介されたこともありますが、大谷選手と交際、結婚してからますます腕を上げているといいます。大谷選手が所有するポルシェに乗って、自然食材が売っているスーパーへ自ら買い出しに行くなど、こだわりもあるようです」

さらにこのシーズン終盤、大谷家では大黒柱の"好物"が用意されていたという。前出の在米ジャーナリストが続ける。

「岩手県出身の大谷選手は寿司が大好物で、エンゼルス時代から試合の前後によく寿司を食べていました。最近も試合後などに、真美子さんが現地の寿司も取り扱う和食店の"お取り寄せ"を利用し、家族みんなで一緒に食べているそうです。

大谷選手は穴子と赤身のマグロが好物らしく、真美子さんはバランスを考慮してサラダや味噌汁も用意するといいます。外食は気を使いますし、生まれたばかりの娘さんもいますから、自宅で食べるのが安心で最も落ち着くのでしょうね」

愛娘の顔を見ながら、最愛の妻の隣でゆったりお寿司──大谷がスター選手として活躍し続けるために必要なものは、すべて"我が家"にあるようだ。