アルミ製なので軽くて丈夫。デザイン性と機能性を両立した【アイリスプラザ】SサイズキャリーバッグがAmazonで買えちゃう！
軽量でタフ！旅行も出張もこれで快適！【アイリスプラザ】のアルミフレームスーツケースがAmazonで販売中！
ボディにはキズや汚れがつきにくいABS樹脂と軽量で衝撃に強いPC樹脂の複合素材を使用。アルミ製フレームなので衝撃が中に伝わりにくい。万が一衝撃を受けてもフレームが丈夫で曲がりにくく、刃物などでも簡単に開けられないので海外旅行でも活躍。アルミ製のコーナープロテクトでぶつけやすい角をしっかり保護。さらに、材質を工夫し、高強度を保ったまま軽さの両立を実現。
ABSとPC樹脂を組み合わせた軽量ボディで、衝撃や傷に強く旅行先でも頼れるキャリーバッグになっている。
アルミ製フレームとコーナープロテクトで強度を高め、海外旅行や長距離移動でも安心して使える仕様になっている。
360度回転するダブルキャスターを搭載し、石畳や段差でもスムーズに移動できるストレスフリーな走行性能を備えている。
TSAロックを採用し、アメリカなど厳しいセキュリティチェックにも対応。荷物を安心して預けられる安全設計になっている。
