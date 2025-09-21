セクシー女優の石川澪氏と写真家の福島裕二氏による写真展「MIX*2（にじょう）」が、10月7日（火）からギャラリー・ルデコで開催される。

会場となる同ギャラリーの5フロアを使用した写真展。「もしも石川澪が○○だったら」をテーマに3つのシーンを展開する「石川澪フロア」など、各フロアごとにコンセプトが設定されている。

また、地下1階の物販フロアでは、一部に撮影可能なスペースを設けているという。

会場

ギャラリー・ルデコ

開催期間

2025年10月7日（火）～10月12日（日）



開催時間

11時00分～20時00分（最終日は17時00分まで）



プロフィール

石川澪

2002年3月20日生まれ

2021年10月5日デビュー

SNS総フォロワー数150万人超え

デビュー以降その勢いはとどまることを知らず、近年では海外での人気も確立し、活躍の場は、本業のみならず多岐にわたっている。

圧倒的なビジュアルからは想像できないほどの正真正銘のオタクであり、そのギャップもファンの心を掴んで離さない1つの要因となっている。

これまでの活動実績

2021年 デビュー作が週間ランキングで1位を獲得。

2022年 1st写真集「unusual」をリリース、月間AV女優ランキングで1位を獲得

2023年 2nd写真集「mio」をリリース、MOODYZ最優秀女優賞を受賞

2024年 3rd写真集「21」をリリース、自身初となる写真展「21」を開催する。

2025年 4th写真集「ぎゅう、して。」をリリース、石川澪×福島裕二 写真展「MIX*2（にじょう）」を前代未聞の過去最大規模で開催する

福島裕二

長野県出身。

写真家の上野勇氏に師事し1997年独立。

2003年に写真事務所ハーベストタイムを設立。

女性を主題とした撮影を得意とし、商業撮影や雑誌など多数の媒体にて活躍。

その撮影手法は多岐に及ぶ。

写真ギャラリー「Atelier Y」を原宿で運営し、精力的に写真展を行っている。