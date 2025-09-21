秋の熱海プリンはちょっと大人なロイヤルミルクティー&チャイ♡

9月に入り、暑さも少し和らいだ今こそ熱海散策のチャンスです。夏休みの大混雑も落ち着き、歩きやすい季節になりました。熱海に来たら行くべきブランド｢熱海プリン｣の秋フレーバーはロイヤルミルクティとチャイ。香り豊かな茶葉をたっぷり使用したプリンは紅茶好きにはたまりません。スパイスの香り引き立つちょっぴり大人のチャイ、ロイヤルミルクティプリンプラッペも…あなたはどのリッチな秋味を楽しみますか?

熱海プリンと言えば、瓶プリン



まず紹介するのは、熱海プリンと言えば牛乳瓶を模した昭和かわいい瓶プリン。不動の人気No.1は『熱海プリン 特製カラメルシロップ付』。さらに季節限定のフレーバーにも注目です。

現在登場しているフレーバーはこの春大好評だった、ロイヤルミルクティ。丁寧に煮出した茶葉で作られたとろーりなめらかなロイヤルミルクティプリンは鼻に抜ける香りもリッチで、別添えの紅茶ソースがより香りを引き立ててくれます。後味はスッキリ爽やかなので残暑が続く熱海散歩にもピッタリの冷んやりスイーツです。

※熱海プリン全店舗展開

５号店 来宮駅店では、チャイミルクティが登場





熱海プリンのマスコットキャラクターかばさんが駅員帽子をかぶったシールのスリーブで手渡される、来宮チャイミルクティはほんのりスパイスの香り引き立つ、ちょっぴり大人のミルクティ。甘めに仕上がっていてひとくち飲むとホッと落ち着きます。



まだまだ暑いからアイスで飲みたい!もちろんアイスもドドン!と、用意されています。大きなボトルはご近所、来宮神社の御神木である大楠をフューチャー。大容量なのでお友達や家族、パートナーとシェアもOK。アイスは甘みが程よくごくごく飲めるタイプ。よりリッチにしたい場合はクリームトッピングができますよ。



熱海プリン来宮駅店はいつも大行列の1号店、2号店に比べてまだ今の所混雑度が少ないので筆者のrecommend!ゆったり座れる席もあるので、熱海駅から1駅電車に乗ってぜひ行ってみてください。

熱海プリンカフェ2nd限定、ロイヤルミルクティプリンプラッペ

SNSで1番見る熱海プリンはこちらです。かわいいお風呂のイートイン併設された、熱海プリンカフェ2nd。筆者が訪れた日も平日にもかかわらずたくさんの方が訪れていました。イートインは満席で写真は撮れず…



気を取り直して紹介するのは、これぞ熱海プリンなビジュアル!ロイヤルミルクティプリンプラッペ。フラッペではなく、プリン専門店ならではの『プラッペ』というユニークなネーミングです。

じっくり煮出したロイヤルミルクティをプリンスムージー変身させて、紅茶ゼリーや杏仁豆腐を加えたまろやか仕上げ。たっぷりのエスプーマクリームに、りんごと紅茶のソースをトッピングしてまるでパフェみたいな華やかなスイーツはキュンキュンしちゃいます♡

あなたはどのリッチな秋味がお好み!?

筆者のrecommendは繰り返しですが、5号店の来宮駅店。最新の店舗だからなのかまだあまり知られていない印象。まだ今ならゆったり過ごせる店舗でロイヤルミルクティプリンとチャイを猛プッシュおすすめします!



外観もこんなにかわいい♡思わず写真を撮りたくなりますね。来宮駅併設なのでアクセスも抜群。暑さも和らぎ歩きやすくなった熱海で、リッチな秋味を熱海プリンでぜひお楽しみください。

【メニュー詳細】

･ロイヤルミルクティプリン 480円(税込):全店舗展開

･来宮チャイミルクティ ホット650円(税込):来宮駅店限定

･来宮チャイミルクティ アイス 800円(税込) クリームトッピング＋50円:来宮駅店限定

･ロイヤルミルクティプリンプラッペ 750円(税込):熱海プリンカフェ2nd限定

【店舗詳細】

･熱海プリン来宮駅店 ★今回の取材店舗

静岡県熱海市福道町7-18来宮駅構内

0557-55-7506

9:00~17:00

不定休

･熱海プリンカフェ2nd ★今回の取材店舗

静岡県熱海市銀座町10-22

0557-85-1112

10:00~18:00(通常)

定休日なし

･熱海プリン 1号店

静岡県熱海市田原本町3-14

0557-81-0720

10:00~18:00(通常)

定休日なし

･渚の熱海プリン

静岡県熱海市和田浜南町10-1 ATAMI BAY RESORT KORAKUEN内

0557-81-0800

10:00~18:00(通常)

定休日はATAMI BAY RESORT KORAKUENに準ずる

･ドライブイン熱海プリン食堂

静岡県熱海市上多賀10-1

0557-67-5533

10:00~17:30(L.O. 17:00)

水曜日は限定営業(テイクアウトまたはメニュー数を限定して営業)