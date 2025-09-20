¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¤´¤ÞÌý¤ò¤­¤«¤»¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¹ç¤¦Ãæ²ÚÉ÷Ì£¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ò¤­Æù¤ÎÃæ²ÚÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¡×


¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û±ÉÍÜ¤Î¥×¥í¤¬¸·Áª¡ª¡Ö²Æ¤ÎÈèÏ«²óÉü¤´¤Ï¤ó¡×¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ

º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç½ë¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡°ìÈÕÃæ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿²¶ì¤·¤¯¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ê¤ó¤ÆÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ã¤¿¿çÌ²ÉÔÂ­¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëGABA¡Ê¥®¥ã¥Ð¡Ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¼è¤Ç¤­¤ë¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¿·Ã«Í§Î¤¹¾¤µ¤ó


¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä

▷¿·Ã«Í§Î¤¹¾¤µ¤ó

´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡£½ñÀÒ¡¢»¨»ï¡¢¹­¹ð¤Ê¤É¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ä¡¢¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ë¡¢¿©Âî¤¬²Ú¤ä¤°ÎÁÍý¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Instagram@yurie_niiya

¢£²Æ¤Î¿çÌ²ÉÔÂ­¤Ë¤ÏGABA¤ÎÀÝ¼è¤ò¡ª

¿²¶ì¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ëGABA¡Ê¦Ã-¥¢¥ß¥ÎÍï»À¡Ë¡£ÂÎ¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¡¢¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£

GABA¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¿©ºà

¤­¤Î¤³¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¸¼ÊÆ¡¢¥­¥à¥Á

¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëGABA¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¿©ºà


¿çÌ²ÉÔÂ­¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡×¤ª¤«¤º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¢£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ò¤­Æù¤ÎÃæ²ÚÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä

²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¤¤â¤ÏÀè¤Ë¥ì¥ó¥Á¥ó¤ò

¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ò¤­Æù¤ÎÃæ²ÚÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä


¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û¡ö1¿ÍÊ¬266kcal¡¿±öÊ¬1.7g

¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¦¡¦¡¦ 1¸Ä¡ÊÌó120g¡Ë

¡¦¤È¤ê¤Ò¤­Æù ¡¦¡¦¡¦60g

¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä

¡¡¨¦ÍÏ¤­Íñ ¡¦¡¦¡¦3¸ÄÊ¬

¡¡¨¦µíÆý ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸2

¡¡¨¦¤·¤ç¤¦¤æ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸2

¡¡¨¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦ ¡¦¡¦¡¦³Æ¾¯¡¹

¡¦Ä¹¤Í¤® ¡¦¡¦¡¦1/3ËÜ

¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¦¡¦¡¦ 1ÊÒÊ¬

¤´¤ÞÌý¡¡±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¥¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï1cm¸ü¤µ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤­¤ë¡£ÂÑÇ®»®¤Ë¹­¤²¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢600W¤Ç3Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡¢¿å¤±¤ò¤­¤ë¡£¤Í¤®¤Ï5mmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

2¡¥Ä¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤­Æù¤òßÖ¤á¤ë¡£¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é1¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£

3¡¥A¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢ÂÑÇ®¤Î¥´¥à¤Ù¤é¤ÇÂç¤­¤¯º®¤¼¤ë¡£È¾½Ï¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´Ý¤¯À°¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤ÇÌó2Ê¬¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤¹¤ë¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ2¡Á3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

Ä¹¤Í¤®¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥à¥ì¥Ä¤â¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î¾å²¼¤òÊÖ¤¹¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¼ê¤Ç²¡¤¨¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤´¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤­¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

´Æ½¤¡¦¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼ Âó¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿²ÏÌî°¡µª¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ singt

Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹