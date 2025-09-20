¡Ú¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Û¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¤´¤ÞÌý¤ò¤¤«¤»¤¿¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ò¤Æù¤ÎÃæ²ÚÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¡×
º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç½ë¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡°ìÈÕÃæ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿²¶ì¤·¤¯¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ê¤ó¤ÆÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ã¤¿¿çÌ²ÉÔÂ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëGABA¡Ê¥®¥ã¥Ð¡Ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▷¿·Ã«Í§Î¤¹¾¤µ¤ó
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡£½ñÀÒ¡¢»¨»ï¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ä¡¢¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ë¡¢¿©Âî¤¬²Ú¤ä¤°ÎÁÍý¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Instagram@yurie_niiya
¢£²Æ¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤ÏGABA¤ÎÀÝ¼è¤ò¡ª
¿²¶ì¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëGABA¡Ê¦Ã-¥¢¥ß¥ÎÍï»À¡Ë¡£ÂÎ¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¡¢¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
GABA¤¬ËÉÙ¤Ê¿©ºà
¤¤Î¤³¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¸¼ÊÆ¡¢¥¥à¥Á
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡×¤ª¤«¤º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ò¤Æù¤ÎÃæ²ÚÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä
²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¤¤â¤ÏÀè¤Ë¥ì¥ó¥Á¥ó¤ò
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û¡ö1¿ÍÊ¬266kcal¡¿±öÊ¬1.7g
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¦¡¦¡¦ 1¸Ä¡ÊÌó120g¡Ë
¡¦¤È¤ê¤Ò¤Æù ¡¦¡¦¡¦60g
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡¨¦ÍÏ¤Íñ ¡¦¡¦¡¦3¸ÄÊ¬
¡¡¨¦µíÆý ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸2
¡¡¨¦¤·¤ç¤¦¤æ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸2
¡¡¨¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦ ¡¦¡¦¡¦³Æ¾¯¡¹
¡¦Ä¹¤Í¤® ¡¦¡¦¡¦1/3ËÜ
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¦¡¦¡¦ 1ÊÒÊ¬
¤´¤ÞÌý¡¡±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï1cm¸ü¤µ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£ÂÑÇ®»®¤Ë¹¤²¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢600W¤Ç3Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤Í¤®¤Ï5mmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¥Ä¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¤òßÖ¤á¤ë¡£¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é1¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
3¡¥A¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢ÂÑÇ®¤Î¥´¥à¤Ù¤é¤ÇÂç¤¤¯º®¤¼¤ë¡£È¾½Ï¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´Ý¤¯À°¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤ÇÌó2Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ2¡Á3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Ä¹¤Í¤®¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥à¥ì¥Ä¤â¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î¾å²¼¤òÊÖ¤¹¤È¤¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¼ê¤Ç²¡¤¨¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤´¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤¡¦¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼ Âó¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿²ÏÌî°¡µª¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ singt
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹