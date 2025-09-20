「知らなきゃ損」コンビニでできる“神グッズ”作り-9千いいねがついた「とんでもなく可愛いシール」の正体【ママリ】

子どものかわいい写真をもっと活用したい！

日々たまっていく子どもの写真。アルバムに入れておくのもいいですが「気軽にわが子のかわいい写真を活用できないかな」と思った経験はありませんか。





そんなママにぴったりなオリジナルシールの作り方を、投稿者・ゆーひ☺︎⋆⸜ ⸜ R6.04.15🎂 ⸝‍ ⸝‍⋆さんが紹介していました。

©︎kanitabetai0

©︎kanitabetai0

©︎kanitabetai0

©︎kanitabetai0

とんでもなく可愛いシール作ったから見て...

母子手帳の各月齢の健診ページに貼った🥺🤍



可愛すぎるからみんなに作って欲しい🥹🤍

シールを作る際に使うものはスマホと「PrintSmash」というアプリのみ。ゆーひさんの場合はiPhoneの機能である「ステッカーに追加」を使ってシールにしたい写真を集めたようです。



アプリをダウンロードしたり、シールにしたい写真を選んだりする手間はかかりますが、プリントはコンビニで手軽にできるところがうれしいですね。必要な枚数だけを手軽に印刷できて便利です。コンビニで印刷できるのも手軽でいいですよね。



この投稿に「母子手帳の月齢のページに貼るなんて天才」「まねします」などのリプライがついていました。母子手帳の各月齢のページに貼るというのはとてもいいアイデアですよね。わが子の成長が一目でわかりますし、母子手帳を書く楽しみや見る楽しみも増えそうです。おじいちゃん・おばあちゃんなど親族へのプレゼントにも喜ばれること間違いなしですね。



0歳児ママのすてきなアイデア、自分の好きなものの写真でまねしたくなる投稿でした。

「おじさん構文」使うのはおじさんだけじゃない？

世代のギャップを感じる瞬間はいろいろとあると思いますが、SNSでの文章の作り方による「おじさん構文」が話題になっています。独特の絵文字使いが特徴のようですがその基準は明確ではないため、自分がおじさん構文を使っているかも？とふと気になることがあるかもしれませんね。



2児のパパである投稿者・凸もり@おどみん🎨さんは6歳の娘さんからスマホでメッセージを受け取ったそう。おじさん構文を使いこなすその様子はXで話題になりました。

©︎mk_2_totsu

娘（6歳）からレベルの高いおじさん構文送られてきた

6歳の娘さんがパパに送ったのは「家に帰ってきたらお風呂に入ろう。みんな待ってるよ」というとてもうれしい内容のメッセージ。一方で気になるのは、独特のおじさん構文を使いこなしている点です。Xによるとパパはおじさん構文を教えていないようですが、どこかで覚えたのか、または天性のおじさん構文マスターだったのかもしれません。



この投稿には「娘さん面白くて大好き」や「将来有望」など微笑ましく見ているリプライが集まっていました。絵文字の使い方は世代により違いがあることもありますが、娘さんとはおじさん構文を送り合うこともできそう。微笑ましい親子のやり取りを楽しめるのではないでしょうか。



仲がよい家族の日常に、ほっこりと心が温まるエピソード投稿でした。

帰宅後の息子の様子にハラハラしたら？

子どもからの日々の報告は、親にとって楽しみだったりハラハラしたりですよね。「文房具がなくなったのに言い忘れた」「体操服を学校に忘れた」など、ちょっと困るものもあり「報告がある」と言われるとドキドキするのではないでしょうか。



投稿者・とびらのさんの息子はある日、学校から帰ってて母に言いたいことがあったのに、うっかり忘れてしまったよう。とびらのさんがよく話を聞いてみると、思いもよらない報告を聞くことができました。

帰宅直後に伝えたいとまで思っていたとは、本当においしくて感動したのでしょうね。「また作って」とリクエストされ、母にとっては何よりも大切でうれしい言葉だったことでしょう。



この投稿には「優しい息子さんだなぁ」「大事なこと」「お弁当作りの大変さも吹っ飛びますね」などのリプライが寄せられていました。感謝の気持ちを素直に伝えられるのは、とても素晴らしいことですね。



リプライの会話によると、とびらのさんの作った肉巻きおにぎりは「すき焼き寿司風」だとか。想像しただけでもおいしそうです。愛情たっぷりのお弁当に対し素直に「おいしかった」と伝えた息子さんの言葉に、心温まるエピソードでした。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）