【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年9月22日〜9月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月22日〜9月28日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では窮屈さが心地良いでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
様々な事に対していつもより神経質になります。一つ一つの行動に、正しい意味や判断があるかを考えていくでしょう。仕事や公の場では、入ってくるものを選んでから引き受けます。全て受け入れるわけではないことに、周囲の人達がヤキモキすることもあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
責任感などの重圧が心地良いと感じるようです。多少相手からのリアクションや褒められることがなくても、それ自体が自分のしてあげられることだと思うでしょう。シングルの方は、恋愛相手に気を使いすぎる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はあなたにもう少しデレデレして欲しいと思っています。
｜時期｜
9月26日 ポジティブに変換する ／ 9月27日 束縛してしまう
｜ラッキーアイテム｜
星空
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞