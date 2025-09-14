【ポップマート】ラブブの正規品の見極め方は？「QRコード」で検証してみた。

いま世界中で大人気の「LABUBU（ラブブ）」のグッズ。中国のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」のブランドを代表するIPです。

入手困難なため、残念ながら高額転売や偽造品の横行も...。ポップマートは独自の"偽造防止"対策を実施しています。

筆者は国内直営店で購入したラブブのぬいぐるみペンダントが正規品であるか検証してみました。

タグのQRコードを読み込むと...

ぬいぐるみペンダントのタグにある「QRコード」を読み込むと、ポップマートのカスタマーサポートページに案内されます。

そこから、偽造防止検証ページにアクセスすることができます。バナーをクリックすると、自動で固有の製品番号が表示されます。赤いボタン「Verify（確認する）」をクリックすると、「Verified as genuine by POPMART（ポップマートによって正規品であることが確認されました）」という表示が出ます。このように、正規品であるかどうかが確認できます。

ラブブの偽造品については"子供が口に入れてしまい窒息に繋がる可能性がある"として、米国消費者製品安全委員会（CPSC）が2025年8月18日に警告を発令しています。

偽造品にありがちな特徴としいて、大幅に値引きされている商品、明るすぎる色味、歯の本数が異なる（本物は9本）などを挙げています。また、正規品にはポップマートのホログラムステッカー、公式サイトに導くQRコード、（比較的最近発売された商品には）片足にUVスタンプが付いているそうです。

正規品かどうか気になる人はチェックしてみましょう。

（C）POP MART ＆ How2work Limited ＆ Kasing Lung.

（C）POP MART. All rights reserved.

＜参考＞

Consumer Safety Alert: CPSC Issues Urgent Safety Warning to Labubu Collectors（CPSC）

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）