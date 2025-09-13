初登場の“博士ちゃん”にサンドが大喜び！「地元にヤバいヤツいました（笑）」

本日9月13日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、「ロマン感じるお宝探し90分SP」を放送。

3人の“昭和大好き博士ちゃん”がお宝を探す企画「出張博士ちゃん 昭和お宝アイテム探し」と、番組初登場の“漢字ロマン博士ちゃん”が京都で「難読名字道場破り」に挑む豪華2本立てだ。

「出張博士ちゃん 昭和お宝アイテム探し」は、昭和をこよなく愛する博士ちゃんたちが、日本各地に出張して懐かしの“お宝アイテム”を探す企画。

今回は、“昭和歌謡博士ちゃん”左合桂三（さごう・けいぞう）くん（16歳）、“ホーロー看板博士ちゃん”森川蓮生（もりかわ・れん）くん（15歳）というおなじみのメンバーに、“昭和の遊び博士ちゃん”鈴木航生（すずき・こうせい）くん（12歳）というフレッシュな顔ぶれが加わり、一緒に滋賀県近江八幡市へ。

3人が訪れるのは、古民家を改装した土産物店。この店の主人はとにかく古いものを集めるのが好きで、店の奥には売り物や私物も含め、数多くの昭和アイテムがあるとか。

足を踏み入れた3人は夢のような空間に大興奮。なかでも桂三くんが気になったのは、1920年頃に造られたフロアスタンド型大型の蓄音機で、「これはスゴイ！個人宅に置いているのは見たことがない…」と感動しきり。

続いて、店主の自宅にも昭和レトロな品がたくさんあると聞いて、3人はそちらにもおじゃますることに。

すると、またしても桂三くんが「こんなの見たことない！お宝ですよ！」と声を震わせるアイテムを大発見。はたして博士ちゃんたちは何を見つけたのか？

そんななか、ひしゃくのような形をした金属製の古い道具に遭遇した3人。それはいったい何に使うものなのか、スタジオの面々にクイズとして出題されるが、芦田愛菜がカン違いをさく裂させ、サンドウィッチマンにツッコまれて照れ笑いを浮かべるひと幕も。そんな芦田の天然解答とは？

◆《漢字ロマン博士ちゃん》が京都で難読名字探し

また今回は、サンドウィッチマンと同郷、宮城県在住の“漢字ロマン博士ちゃん”角鹿脩斗（つのか・しゅうと）くん（16歳）が初登場をはたす。

超難関の漢字検定1級に中学1年で合格。以降8回連続で合格し、日本漢字能力検定協会から表彰までされている高校1年生だ。

「漢字は“生き物”」という持論を持つ脩斗くんは単なる漢字好きではなく、まだ見たことのない漢字を追い求めたり、消えゆく激レア漢字がきちんと使われている現場を探して“生存確認”したりと、各地を探して歩くのが趣味なのだとか。

今回はそんな脩斗くんが、教科書には載っていない身近な漢字のミステリーについて授業。

“サイトウ”さんの“サイ”の字にまつわる謎、“魚へん”の漢字にまつわる秘密を講義し、サンドウィッチマンも芦田もビックリ。脩斗くんの漢字への探求心に感心した富澤が、思わず「地元にヤバいヤツいました（笑）！」と大喜びする場面も。

さらに、脩斗くんは“難読名字探しの旅”にも出発。目的地は、1000年以上前から日本文化の中心地として栄えてきた京都。

漢字の宝庫でもある京都には、全国的にも珍しくて難しい“難読名字さん”が数多く存在しているはずだが…はたして脩斗くんは、そんな難読名字をすべて読むことができるのか？