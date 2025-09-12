¿§¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¥ê¥Ã¥×¡×
¤ä¤µ¤·¤²¤Ê¤¦¤¨¿§¤Ã¤Ý¤¤¡£¥Ì¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎºÌ¤ê¤ò
¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÎÉÊ¤ä¿§¹á¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ì¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¤ê¤ê¤ÈÄù¤Þ¤ëÀÖ¥ê¥Ã¥×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¿§¤Ã¤Ý¤µ¤Ï¶¯¤¤¿§¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¡áÈ©¿§¤Ë¶á¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥Ô¥ó¥¯¤òÃ¸¤¯Çö¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿§¹ç¤¤¤Ë¤·¤Ü¤Ã¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¡£
RMK / Glossy
¡Ö¤×¤ë¤ó¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¡×
RMK ¥ê¥Ã¥× ¥ë¥ß¥Ê¥¤¥¶¡¼ 03 3,520±ß¡¿RMK Division¡¡¥°¥í¥¹¤È¥ª¥¤¥ë¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ä¥äËì¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¿°¤ò¤è¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´é¿§¤òÌÀ¤ë¤¯±é½Ð¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¡£
THREE / Sheer
¡Ö¤¸¤ó¤ï¤ê¤Ë¤¸¤àÈ¯¸÷´¶¡×
THREE ¥É¥ê¡¼¥à¥ª¥ó ¥¢¥ê¥å¡¼¥ê¥ó¥° ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ 01 4,400±ß¡¿THREE¡¡¿°¤Î²¹ÅÙ¤Ç¤¸¤å¤ï¤ê¤È¤È¤í¤±¡¢¥é¥¤¥È¤ÊÆ©¤±´¶¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë£±ËÜ¡£¤Û¤É¤è¤¤¥Ä¥ä¤á¤¤Î¥³¡¼¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ï¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¡£
Celvoke / Glossy
¡Ö¿§¤è¤ê¼Á´¶¤Ç¥ê¥Ã¥×¤ò¾þ¤ë¡×
¥â¥¤¥¹¥Æ¥ó ¥ê¥Ã¥×¥É¥í¥Ã¥× 01 3,300±ß¡¿¥»¥ë¥ô¥©¡¼¥¯¡¡98%¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ç½á¤¤¤¬Áý¤·¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¡£¥·¥¢¡¼¤ÊÈ¯¿§¤Î¥»¥é¥àµé¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»Ì©¤ÊËì´¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥×¥é¥ó¥×¸ú²Ì¤Ç½Ä¥¸¥ï¤â¥«¥Ð¡¼¡£Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡£µ¤Ä¥¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¹¤®¤ë¥á¥¤¥¯¤â¤Ê¤ó¤À¤«°ã¤¦¡£¿§¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¦¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¡Ö·ì¿§´¶¤âÆ©ÌÀ´¶¤âÃÊ°ã¤¤¤Ç¤¹¡×
¢ä¡ÚÁ´39¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û °ã¤¤¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¿§¤Ã¤Ý¤µ¡× ¥á¥¤¥¯¡¦ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥ê¥Ã¥×¤Ê¤é¥³¥ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡×