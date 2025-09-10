ワンコがカーペットにイタズラをしている時に、インターホンが鳴ったら…？ワンコの予想外の反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で82万回再生を突破。「可愛すぎるｗ」と爆笑する人が続出しています。

【動画：カーペットにイタズラする犬→偶然インターホンが鳴った、次の瞬間…勘違いで見せた『まさかの反応』】

カーペットにイタズラ中のワンコ

TikTokアカウント「yanu3company」に投稿されたのは、柴犬の「ぬん」君がカーペットにイタズラをしていた時の出来事です。この日、ぬん君はカーペットから飛び出た糸をお口にくわえて、ぐい～んっと引っ張って遊んでいました。

飼い主さんが犯行の瞬間を映像に残そうとカメラを向けていても、ぬん君はイタズラをやめようとしません。それどころかチラッとカメラ目線になった後で、見せつけるように豪快に糸を引っ張る始末。このままではカーペットがボロボロにされてしまいそう…！

インターホンが鳴った時の反応に爆笑

悪びれる様子もなく、楽しそうにイタズラを続けていたぬん君。すると突然、ピンポーンとインターホンが鳴ったそう。その瞬間、ぬん君は「やばっ」と糸からお口を離して、玄関の方を見たとか。

どうやら自分が悪さをしていたからインターホンが鳴ったのだと勘違いして、「ついに誰かが怒りにきたのかな？」と焦っているようです。

しばらくお手々で糸を押さえたまま固まっていたかと思いきや、「やばいぞ…どうやってごまかそうかな」と言わんばかりの気まずそうなお顔を見せるぬん君。その可愛くて面白い反応を見たら、イタズラされても笑って許してあげたくなってしまいますね！

この投稿には「ただちにカミカミ止めるの草」「悪いことしてるって自覚あるのかw」「『やってませんけど？』みたいな顔すなw」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

兄弟のシンクロが可愛い

数ヶ月前に保護犬の「ぽた」君が家族に加わり、ぬん君はお兄ちゃんになったそうです。お家でのんびり過ごしたり一緒にお散歩したりしながら、少しずつ絆を深めているという2匹。血の繋がりはない兄弟なのに、なぜか日頃からシンクロすることが多く、全く同じ体勢で寝ていることもあったとか。

今後、ぬん君とぽた君がもっと仲良くなったら、シンクロ中の可愛い姿を見せてくれる機会も増えるかも…？これからの2匹が楽しみですね！

ぬん君＆ぽた君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「yanu3company」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yanu3company」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。