「家庭のストレスを外で発散するなんて最低だ！」偉そうなママに夫が反撃した話
今回は、幼稚園で偉そうに振舞うPTA会長のママに、夫が反撃したエピソードを紹介します。
「年少ママは車での登園禁止よ！」
「幼稚園でPTA会長をしているママが、ありえないほど偉そうな態度で許せません。あるとき車で子供を幼稚園に連れて行ったら『年少ママは車での登園禁止よ！』『園の規律を乱さないでくれる？ みんなに迷惑だから』と意味不明なことを言われました。園にはそんなルールはありません。
そこで夫が『園の規律を乱しているのはあなたの方ですよね？』『あなたがやりたい放題している方が、よっぽどみんなに迷惑だと思いますが』と言い返し、さらに『家庭のストレスを外で発散するなんて最低だ！』と言ったら、PTA会長のママは激怒していました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2024年9月）
▽ PTA会長のママは、自分の夫や義母にひどいモラハラをされているそうで、家で相当ストレスがたまっているようですが……だからって他のママに当たらないでほしいですよね。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。