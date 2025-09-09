冷やし中華を「温めますか？」と聞かれ条件反射で「はい」→“ホット冷やし中華”に絶望【作者インタビュー】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2025年9月現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品お届けするとともに、著者にもしも冷やし中華を温められたらどうするかも伺った。
■忙しい毎日でもクスッと笑える！身近な出来事を笑いに変える4コマギャグ漫画
最初に紹介するのは、コンビニで冷やし中華を購入した客が「温めますか？」と聞かれ、流れに任せてつい「はい」と答えてしまう場面である。帰宅して開けると、そこにあったのは“ホット冷やし中華”。SNSでは「疲れてるととりあえず返事しちゃうのわかる」「どっちも疲れてたんだよね」と共感のコメントが寄せられた。作者ののぞみわたるさんに、同じ状況になったらどうするか尋ねてみると「キュウリは温めるとしなしなになるのでネギに変えて、ハムもチャーシューに変更。お酢はむせかえるのでスープは鶏ガラにします」とユニークなアレンジ方法を語ってくれた。
別の作品では男性同士のムダ毛トークが描かれている。友人にすね毛を剃っているか尋ねると「夏は海やプールに行くから剃る」との答え。その理由が「水の抵抗が減って速く泳げるから」だと知ると、思わず「キモい」とツッコミを入れる。日常の小さなズレを切り取ったやりとりに、読者からは「理系っぽくて笑った」「オリンピック選手かよ」とコメントが相次いだ。
のぞみわたるさんは「最近はテレビのバラエティ番組からもアイデアを得ている」と話す。スマホやネットだけでなく、多様なメディアからの刺激が創作の源泉になっているという。
身近な出来事をユーモアに変える「のぞみわたるのギャグ漫画」から「冷やし中華」「ムダ毛処理」の2作品を紹介した。ページをめくれば思わず吹き出してしまうこと間違いなし！最近笑えていないかも…と感じている人は、ぜひチェックしてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
