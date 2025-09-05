彼の態度で丸わかり！あなたが「本命か？キープか？」を見分けるポイント
「付き合ってるようで付き合ってない…」「大事にされてる気もするけど確信が持てない…」そんな“グレーな関係”に振り回されていませんか？実は、男性が本命かキープかを見極めるポイントは、何気ない態度や言動に隠れているんです。そこで今回は、「本命か？キープか？」を見分けるポイントを紹介します。
関係をオープンにしたがらない
あなたが本命なら、男性に「友達に紹介したい」「一緒のところを見せつけたい」という気持ちが自然に芽生えるもの。飲み会に呼ばれたり、SNSで普通にツーショットを投稿されたりするのはその証拠です。逆に「職場の人には内緒にして」「SNSはやめとこう」と関係を隠したがるのは、あなたを“本命”として扱っていないサインかもしれません。
関係性を曖昧にしたままにしている
本気の男性は「俺たち付き合ってるよね？」「ちゃんと彼女になってほしい」などと関係をはっきりさせたがるもの。ところが「今は仕事が忙しい」「タイミングを考えてる」と言い訳をしながら、はっきりした言葉を避ける場合は、あなたを“キープ枠”にしている可能性大です。
深い話を避ける
本気度の高い男性は、家族のことや将来の夢、自分の価値観を共有したがります。「もっと知ってほしい」「一緒に未来を考えたい」という気持ちがあるからです。逆に、楽しい時間だけ過ごしてプライベートには踏み込まない男性は、心の距離を縮める気がない証拠。そんな相手に時間をかけても、先は見えてきません。
恋愛は「どれだけ愛されているか？」が幸せの鍵。あなたの時間や心を守るためにも、なるべく早い段階で男性の本音を見極めてくださいね。
