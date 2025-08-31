29（金）「本日はダイアンなり！シーズン2」は住之江区・加賀屋商店街から。

©️ABCテレビ

果物屋さんの生ジュースを堪能したりぶらぶらと商店街を歩く2人。午前中なのに36℃という暑さで出会う人もお疲れ模様。前日に大阪に着たユースケは新大阪で39℃を記録していたのを見て「思わず写メ撮った」というほど連日の猛暑で、出会う人とも猛暑トークが止まらない。

©️ABCテレビ

顔から噴き出た汗を拭きませんか？とスタッフから言われたユースケ。自分が思いっきり汗をかいていると気付いていなかったユースケを見て、「汗、めっちゃ出ているで。さっきから倒れそうやねん」と津田は心配そう。

©️ABCテレビ

6月に脱水症で倒れてケガを負ったユースケは、「オレも怖いねん」と語りながら熱中症を心配。その姿を見た津田は「顔も真っ白やぞ。今日はもうやめとくか？」と優しい言葉をかけるなど、コンビ愛を見せつける。

そんなやり取りをそばで見ていた女性が、「ユースケさんだけ握手してほしい」と声をかけてくる。本日2人目のユースケのファンの登場で、「ユースケ人気がすごいやん。北加賀屋は珍しい人が多いわ」と津田は呆れた様子。

©️ABCテレビ

熱中症で仕事を早退してきたという女性に対し、熱中症には塩分の入ったスポーツドリンクを飲むといいことを知っているユースケは「水分取りました？ 飲んでいるものはちゃんと塩分が入っているのですか？」と他人ごとではない気遣いを見せる。

そしてあまりの心配から「誰か塩持ってない？」とスタッフに問いかけるユースケ。そんな優しさ溢れる対応に、ユースケファンが多いのも納得のロケだった。

©️ABCテレビ

【動画】ユースケファンが多い理由が分かるユースケの気配りが発揮

そして、商店街で会う人はなぜか九州出身の人が多いことに気づく2人。九州といえば…と、ハウステンボスの駐車場で起こったユースケのおなら事件など懐かしい話で盛り上がっていく。

©️ABCテレビ

そんなユースケの優しさがたっぷり詰まったロケの様子は、8月29日に放送されたバラエティ番組『本日はダイアンなり！シーズン2』（ABCテレビ）で公開された。