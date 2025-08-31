◇セ・リーグ 阪神3―2巨人（2025年8月30日 甲子園）

阪神・藤川監督が珍しく怒った。6回無死一塁で代打起用した高寺の“送りバント失敗後”の行動が我慢ならなかった。小フライを上げて気落ちしたのか、一塁へ走らなかった。チーム方針である「凡事徹底」を怠ったことを強く非難した。

「もう単純にバントのフライが上がって走っていないとか。その後、1軍の選手と同じように後ろに下がってしまって。逃げてんじゃない、と。僕は最高の選手を送り込んだつもりで、グラウンドに立ってもらっている。その選手が自分のプレーに少しうまくいかないからって下がっているようでは、このチームじゃ戦えないよと。何をしているんだと」

ミスは誰にでもあること。相手の拙守に助けられて結果的に1死二塁となったプレーの内容について、指揮官は一切、言及していない。問題は態度にあった。

「何回も言いますけど、お子ちゃまレベルの選手も多い」

ようやく1軍に定着しつつある若手が、主力のような振る舞いをした。ベンチの最前列で声を出すなど、チームのためにできることを怠った。この事実に危機感を覚えた。2位以下を大きく引き離す独走劇によって、緩みが生じていると重く受け止めた。

「ただ、高寺がそうということは、他のみんなもそうだということですね。それは自分の責任ということ。タイガースの1、2軍のスタッフを含めて全員で反省したいと思う」

そう言うなり、席を立って記者会見ルームを出た。まだ優勝は決まっていない。優勝をしても先の戦いがある。まだ現状に満足できる時期ではない。（倉世古 洋平）