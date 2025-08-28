この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

サイエンス系YouTubeチャンネル「GENKI LABO」の動画で、サイエンスアーティストの市岡元気先生がメイク系YouTuberのマリリンさんとコラボし、「【最新】日焼け止めの賢い使い方&選び方、科学でガチ検証してみた！」を公開した。市販の日焼け止めを簡易的な手法で検証し、普段使いの製品から新製品までの「紫外線防御」を可視化した。

元気先生は動画冒頭で「日焼け止めは紫外線を防ぐためのもの」と述べ、紫外線が「シワ」「たるみ」「シミ」「ソバカス」に加え「皮膚がん」にも関与するとされ、肌の老化を促す主な要因の1つだと説明。1年中降り注ぐ紫外線から肌を守る重要性を示した。

マリリンさんは「気づいたら塗るようにしている」と話し、「カバンや車内に置いて、忘れてもすぐ塗れる状態をキープしている」とした。特に「30代に入ってからシワや肌のダメージを実感するようになった」として、日焼け止めの継続使用の必要性に触れた。

検証では、紫外線で色が変わる特殊ボードに日焼け止めを塗布し、ブラックライトを照射して防御の有無を可視化。SPF（主にUV-Bに対する防御指標）やPA（UV-Aに対する防御段階の目安）の表記に加え、実際の塗布状態での見え方の差を確認した。

実験では、マリリンさんの愛用品とする KANEBO「ヴェイル オブ デイ」や SOFINA iP「スキンケアUV 03」などのクリームタイプについて、「化粧の邪魔をしない」「スキンケア感覚で塗れる」と評価され、動画の条件下で遮蔽が視覚的に確認できた。また、スプレータイプの KOSÉ「サンカット パーフェクトUVスプレー」は、マリリンさんが「圧勝」と述べる場面があった。

結果からは、製品選び以上に「ムラなく塗ること」が重要だと強調。スプレーやミストは手軽な一方、塗り方によってはムラが生じやすく、その部分の防御が薄くなる可能性があると示された。

さらに動画では、髪用の日焼け止め、ハワイなどで特定成分の使用・販売が規制されているとされる一部の「紫外線吸収剤」と環境への影響、SPFとPAの意味なども紹介。元気先生は「化粧品会社の科学者の方には頭が上がらない」と述べ、最新情報や製品特性を科学的に理解することが、紫外線から肌を守る適切な選択につながるとまとめた。

