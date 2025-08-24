常連客に愛されるイタリア家庭料理の名店。品川【ダノイ高輪】で楽しむプリフィックスディナー
品川・高輪にあるイタリア料理の名店【ダノイ高輪】を紹介します。お店があるのは品川駅から徒歩約７分の「品川東武ホテル」の１階。イタリアの家庭料理を中心に、常連客から支持されるお店で、昼時は周囲で働く人々や、わざわざ食べにくるお客さんに人気のお店です。ここではプリフィクススタイルのディナーコースを紹介します。
｜常連客に愛されるイタリア家庭料理の名店
今回紹介する「プリフィックス ディナーコース」は、アペリティフの「ひと口スープ」で始まり、それぞれ１品を５品から選ぶ前菜、４品から選ぶパスタ、そして４品から選ぶメインディッシュに、自家製パンとデザート＆カフェの構成で￥6,600。その他アラカルトも用意され、イタリアのワインもそろえます。
▲品川東武ホテル１階にある「ダノイ」
ホテル玄関左手に「ダノイ」の入口があります。店内はイタリア料理ならではの親しみやすい雰囲気です。
▲温かみのある店内
｜ひと口スープと自家製のパン
スタッフは料理の知識はもちろんのこと、お店にそろうワインの知識も豊富で、予算に合わせて提案していただけます。乾杯酒はスパークリングワインをチョイス。フルーティーでキレがあり、飲みやすかったです。
▲乾杯はスパークリングワインで
プリフィックスディナーコースでは、前菜の前に「ひと口スープ」が用意されます。季節や時期によって内容は変わりますが、暑い時期だったため冷製スープが運ばれました。茨城県筑西市で作られた無農薬栽培のジャガイモ「はるか」の冷製スープは、上品なコクがあって滑らか。上からローズマリーオイルがかかり、フレッシュな香りが加わります
▲前菜の前に「ひと口スープ」
お店でいちから作られるこだわりのフォカッチャとバゲットも、ぜひ味わってみてください。全粒粉で作られたバケットは香ばしく、フォカッチャはフワリとソフト。エクストラバージンオイルをつけていただきますが、お皿に残ったソースやスープにつけていただくのもおすすめの食べ方です。
▲自家製のフォカッチャとバゲット
｜前菜のイチ押しは「白いんげんと野菜のスープ」
５品から選べる前菜は鮮魚のカルパッチョ、プロシュートとフルーツ盛り合わせ、プラス￥500の前菜盛り合わせなどがあり、そのうち「白いんげんと野菜のスープ」と、モッツァレラチーズとトマトの「カプレーゼ」を紹介します。
ダノイの名物料理といえば、白いんげんと野菜のスープ「ズッパ ヴェルドゥーラ」です。８時間じっくり煮込んだイタリアの家庭料理。使う野菜は日によって変わりますが、この日はズッキーニとパプリカ、セロリなど15種類ほどで、味付けは塩だけ。野菜のコクと旨味がギュッと詰まった奥の深い味わいで、粉チーズを途中でかければ味の変化を楽しめます。
▲ダノイ名物「白いんげんと野菜のスープ」
水牛のモッツアレラチーズとフレッシュなトマトを合わせた「カプレーゼ」も選べる前菜のひとつ。モチモチのモッツァレラチーズに香り立つバジルが添えられ、ワインのおつまみにもよく合いました。
▲選べる前菜から「カプレーゼ」
｜素材の味を満喫できるパスタ
４種類から選べるパスタは、「白いんげん豆と野菜のガーリックアンチョビソース」やプラス￥1,500で好みのソースを選べる「房州産伊勢海老を使ったパスタ」など。ここではキャベツとアンチョビのガーリックオイルソースと、平打ち麺のミートソースの２種類を紹介します。
「キャベツとアンチョビのガーリックオイルソース」を使ったパスタは、あえてざく切りにしたキャベツで見えなくなるほどパスタを覆った一皿。アンチョビのガーリックオイルソースもシンプルで、麺とともに甘味のあるキャベツを満喫しました。
▲選べるパスタはキャベツが美味しい「スパゲッティーニ ヴェルドゥーラ」
▲キャベツの中にパスタが隠れています
「タリアッテレ ラグー」は、幅広麺のタリアテッレにゴロゴロした肉が絡むラグー（ミートソース）のパスタ。濃厚で奥行きのある味わいを愉しめます。
▲選べるパスタ「タリアッテレ ラグー」
｜４品から選べるメイン料理
選べるメイン料理４品は、「鮮魚のソテー」、「イベリコ豚のグリル」、「熟成赤城和牛の赤ワイン煮込み」（＋￥600）、「熟成赤城和牛モモ肉のロースト」（＋￥1,200）です。そのうち鮮魚のソテーとモモ肉のローストを紹介します。
お店のスタッフが肉料理に合わせたワインはイタリアのワイナリー、パラディンの「ドラゴ ロッソ」2021年物。メルローだけを使い、フルーツ感のある濃厚で芳醇な香りや味が肉料理によく合いました。
▲ワインのラベルには、ドラゴンが火を噴いた焦げ跡のようなデザイン
４品のメインディッシュのうちお店のおすすめは「熟成赤城和牛モモ肉のアロースト」。群馬県にある鳥山牧場産の和牛は通常の和牛よりも脂が少なく、赤身の旨味が引き立ちます。シンプルに塩で味つけされ、肉の味わいを堪能。付け合わせの野菜も味を楽しめるように、こちらも塩のみの味付けです。厳選された素材を味わうメインディッシュでした。
▲選べるメインディッシュ「熟成赤城和牛モモ肉のアロースト」
同じく４品から１点を選べるメインディッシュのひとつ「鮮魚のソテー レモンとオレガノのオイルソース」。パリパリの皮とふっくらとした身は、オリーブオイルにレモンを絞った「サルモニリョソース」で仕上げています。魚や歯ごたえのある野菜など、それぞれ素材の味を楽しめる一皿です。
▲4皿から選べるメインディッシュ「鮮魚のソテー レモンとオレガノのオイルソース」
「本日のデザート盛り合わせ」は、マスカルポーネを使ったムースや、コーヒーのマドレーヌ、そしてグアバとピーチを合わせたソルベです。ドリンクは、コーヒー、紅茶、エスプレッソ、ハーブティーから選べます。
▲「本日のデザート盛り合わせ」
肉や魚、さり気ない味のソースももちろんですが、素材の味を活かすため味付けは控えめ。それでいて旨味を引き出した料理は絶品の出来栄えです。特に野菜の美味しいお店は間違いがありません。白いんげん豆と野菜のスープやキャベツに覆われたパスタなどは、驚きの味でした。常連さんも多く、ファンに愛されるイタリア家庭料理の名店【ダノイ】。この機会にぜひ訪ねてみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：品川東武ホテル https://www.tobuhotel.co.jp/shinagawa/＞