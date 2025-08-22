パリ・サンジェルマン ハンドボールジャパンツアー2025

「パリ・サンジェルマン ハンドボールジャパンツアー2025」は20日まで、東京・代々木第一体育館で2日間行われた。フランスリーグ11連覇の強豪パリ・サンジェルマン（PSG）が3年連続で来日。リーグHのジークスター東京と日本代表「彗星ジャパン」に2連勝した。世界レベルのプレーで観客を沸かせたPSG。オフの時間には日本を満喫していた。日本代表戦後、世界的名手ルック・スタインズが取材に応じ、コンビニや日本食など、日本の“お気に入り”を明かした。

滞在中、訪れたのは大手コンビニ、セブンイレブン。冷凍食品コーナーを物色する姿が同僚のカメラに捉えられていた。何を買ったのか問われると「アイスクリーム！」と照れ笑い。「名前はわからないけど、コーンにバニラとチョコのアイスが乗っているやつを買ったんだ。気に入ったよ」とご満悦だった。

3年連続で来日しているが、「実はこのツアー1年目で日本に来た時は、寿司を食べなかったんだ。でも食べれば食べるほど、好きになった。だから寿司がお気に入りなんだ。あとは神戸ビーフも本当に美味しいね」と、来日のたび、日本食の虜になっている。屋形船でも和食に舌鼓。「あらゆる食べ物を試したよ」と明かした。

さらに、日本企業の商品を気に入っているようで「アシックスのシューズの大ファンで、子供のためにいくつか買ったんだ。ヨーロッパには小さいサイズがなくて。でも日本にはアシックスのキッズストアがあるから買っちゃったよ」と嬉しそうに語っていた。



（THE ANSWER編集部・横田 美咲 / Misa Yokota）