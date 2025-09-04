「理性のブレーキが効かなくなる」失恋の苦しみを酒で紛らわす人が陥るうつ病の罠

「たかが失恋」ではない“失恋うつ病”のリアル

苦しみを紛らわす「一杯」が脳を壊すことも

「理性のブレーキが効かなくなる」最悪の事態も



