Æ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î½ªÀ¸»ôÍÜ¤Ï»ô¤¤¼ç¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿»þ¡¢2É¤¤Ï»ÒÇ¤À¤Ã¤¿
¤À¤¬¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢Æ±À³²ò¾Ã¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô°é¤òÅÓÃæ¤ÇÊü´þ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖÇ¤òÊú¤Ã¤³½ÐÍè¤ëÀ°ÂÎÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¤Ë¤¢¤ëÀ°ÂÎÅ¹¡Ö¥¥å¥Ù¥ì¥¤¡×¤ÎÅ¹Ä¹¡¢ÇÀ°ÂÎ ¥¥å¥Ù¥ì¥¤¡Ê@cybele_nakano¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢°¦Ç¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥È¡£
¡Ö¡Ø·ëº§¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤ÆºÊ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ20Ç¯¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¡×
¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤È¤Ê¤ë¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤È¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ç¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤´É×ºÊ¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢271Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Ìó11Ëü¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÖÇ¡×¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤ËÍè¤¿
Åö»þ¡¢Å¹Ä¹¤µ¤ó¤ÏÅìµþÅÔºß½»¤Ç¡¢±üÍÍ¤ÏÄ¹Ìî¸©ºß½»¡£
¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¡¼Ä¹Ìî¤Ç±óµ÷Î¥Îø°¦Ãæ¡¢»ä¤Ë¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇºÊ¤¬Åìµþ¤ËÍè¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÊ¤¬Ç¤ò½¦¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢Ä¹Ìî¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ëº¨¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡£»ä¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ç¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¤È¡×¤È¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹Ä¹¤µ¤ó¡£
¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±üÍÍ¤¬ÊÝ¸î¤·¤¿¼Î¤ÆÇ¤Î·»Ëå¡¢»ÒÇ¤À¤Ã¤¿¹ÈÃã¤¯¤ó¡õÆ¦Ãã¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¤ÇÉ¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤â¤È¤â¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÇ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ±óµ÷Î¥Îø°¦Ãæ¤ÎºÊ¤¬ÊÝ¸î¤·¤¿¹ÈÃã¤ÈÆ¦Ãã¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢°ìµ¤¤ËÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¥å¥Ù¥ì¥¤ Å¹Ä¹¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇ¡×¤Ç¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡¢É×ÉØ¤Îå«
¤½¤Î¸å¡¢Âç¤ÎÇ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹Ä¹¤µ¤ó¡£
¹ÈÃã¤¯¤ó¤ÈÆ¦Ãã¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¶õ¤«¤é¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤´É×ºÊ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ïº£¡¢Ãã¥È¥é¤Î¾®¹È¤Á¤ã¤ó¡¢¥¥¸¥È¥é¤Î¥·¥ã¥¢¤¯¤ó¤È¥¢¥à¥í¤¯¤ó¡¢¾®Æ¦¤Á¤ã¤ó¡¢ÇòÇ¤ÎÇòÅò¤¯¤ó¡¢ÃãÇò¤Î¥Á¥ã¥¤¤¯¤ó¡¢»°ÌÓÇ¤Î¤ß¤ÄÆ¦¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¡¢7É¤¤Î¸µÊÝ¸îÇ¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹Ä¹¤µ¤ó¤È±üÍÍ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ¸îÇ³èÆ°¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢¡ÖÇ¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢¤ªÅ¹¤òÂè°ì¼ïÆ°Êª¼è°·¶È¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¡£
»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÇ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡Ê¼ç¤Ë¥Á¥ã¥¤¤¯¤ó¤È¾®Æ¦¤Á¤ã¤ó¡Ë¤ÎÀÜÂÔ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÇ¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ªÅ¹¤ÏÈËÀ¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢2¿Í¤ÇÀ¸¤Êª¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤Î¤â¤È¡¢¤ª¸ß¤¤½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤Îå«¤ä¿®Íê¤Ï¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·»ä¤¬Ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµÀÕÇ¤¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÊ¤«¤é°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¸å²ù¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Ç¤ÎÌþ¤·¤òÀ°ÂÎ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥¥å¥Ù¥ì¥¤ Å¹Ä¹¤µ¤ó¡Ë
¥Ú¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¸³¶¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê10¿ôÇ¯¡Á20Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤«¤é·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ô¤¤¤¿¤¤¥Ú¥Ã¥È¡×¤ÎÆÃÀ¤ä»ô°éÊýË¡¡¢»ôÍÜ¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò½½Ê¬¤ËÄ´¤Ù¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤ËÂ÷¤»¤ë¡Ö¸å¸«¿Í¡×¤òÊ£¿ôÃµ¤·¡¢°ÑÂ÷»þ¤Î»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¡¢È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
