YouTube動画「薬を使わずに喉の痛みを緩和させる方法。」にて、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。美容整形いらずの骨格矯正師、ベリーダンサー、インストラクターとしても活躍する片岡氏が、薬を使わない喉の痛み緩和法について語った。



冒頭で片岡氏は「薬以外の方法で、喉の痛みを和らげる方法をお伝えしていきたい」と宣言。今回のメソッドに必要なものは「お塩とエッセンシャルオイル、スプーン、マグカップ」の4点だという。片岡氏は「基本的に塩は炎症を抑える役割がある」と説明し、殺菌効果を狙う場合におすすめのエッセンシャルオイルとして「ユーカリのラディアタ」を提案。「皮膚刺激がそんなに強くはないけれども、殺菌はしっかりしてくれる」とそのメリットを強調した。



作り方については「小さじ1杯のお塩をマグカップに入れ、エッセンシャルオイルを2滴垂らしてよく混ぜることで、お塩が乳化剤と同じ役割を果たして均等に仕上がる」とポイントを解説。さらに「必ずお塩に入れてよく混ぜてからお湯を注ぐ」と手順を細かく示した。



頻度に関しては「扁桃炎や風邪のひどい時は朝昼晩3回くらいやってOK」としつつ「3、4滴など濃度が濃すぎると心臓がバクバクするとか気分が悪くなることがあるので、この濃度は必ず守るように」と注意喚起。さらに「エッセンシャルオイルは決して飲まないように、うがい後は必ず捨ててください」と安全面にも言及した。



動画の締めくくりとして、「これを試した後は、ハチミツで喉の粘膜を保護し、体のエネルギー補給をしてあげるとさらにいい」とアドバイス。「喉が痛いときに、ぜひ試してみてください」と呼びかけ、動画を締めくくった。