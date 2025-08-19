最下位ロッキーズに痛恨敗戦

【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦でサヨナラ負けを喫した。9回には無死から右翼への浅いフライにダッシュしたテオスカー・ヘルナンデス外野手がグラブに当てるも捕球できず、二塁への進塁を許し、決勝の走者となった。試合後には「不運だった。こういうことは起きる。忘れるしかない」と暗い表情で語った。

同点の9回、前の打席で右中間への一発を放っていたトーバーの打球は、深めに守っていたT・ヘルナンデスの前方へ飛んだ。ダッシュしてグラブを伸ばしたが惜しくも捕球はできず、ボールが転がる間にトーバーは二塁へ。その後バーナベルが中前にサヨナラ打を放った。

地区最下位のロッキーズ相手に手痛い1敗。試合後のロッカーは重苦しい雰囲気だった。取材に応じたT・ヘルナンデスは「二塁打を阻止するよう守っていた」と話し、「完璧なプレーをしなければ決められない種類のプレーだった。それができなかった」と悔しげに振り返った。

昨年に加入したT・ヘルナンデスは主に4番に座って33本塁打をマークし、世界一に貢献。今季は右翼のみを守っているが、MLB公式のデータサイト「ベールボール・サーバント」によると守備範囲の指標はMLBの中で100点満点でわずか「3」となっている。

ロバーツ監督は「打球がどういう軌道だったか分からないし、リプレーも見ていない。キャッチできなかったのは残念だ。そして、トバーが全力疾走して二塁に行ったことを評価しないといけない」と、落胆した様子だった。（上野明洸 / Akihiro Ueno）