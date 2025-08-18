¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç2ÆÀÅÀ¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»Ø´ø´±¤â»¿¼¡ÖÈà¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£²Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹(5Éô)¤ÈÂÐÀï¡£Æ²°Â¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Á°È¾23Ê¬¤ËÀèÀ©¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿45Ê¬¤ËÌ¥¤»¤ë¡£MF¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤Ã¤¿Éâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤à¤È¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òPAÆâ¤Ç¼õ¤±¡¢º¸Â¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë¤ò´Ù¤ì¤Æ¼«¿È2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£35Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å2ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï5-0¤Î²÷¾¡¤Ç2²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê2ÆÀÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡Ö2ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¦¡£ÅÚÍËÆü¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½éÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È23Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀá¥Ö¥ì¡¼¥á¥óÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ç½ÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²æ¡¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
