9月26日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて全国公開される映画『ブライアン・エプスタイン 世界最高のバンドを育てた男』の予告編とポスタービジュアルが公開された。

本作は、ビートルズを見出して世界的な成功へと導いた、“5人目のビートルズ”とも言われるマネージャー、ブライアン・エプスタインの波乱に満ちた32年の生涯を描く物語。過酷なマネージャー業務を鮮やかにこなす一方、業務過多から薬物中毒に陥った心優しいビジネスマンは自身がゲイであるという事実と周囲の偏見から次第に精神のバランスを失っていく。世界的人気バンドのマネージャーが人知れず続けていた孤独な闘いと願いとは。

主人公エプスタインを演じるのは、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』などのジェイコブ・フォーチュン＝ロイド。彼を支える父母役には『おみおくりの作法』のエディ・マーサンと『奇跡の海』のエミリー・ワトソンが名を連ねた。また、ビートルズのメンバー、ポール・マッカートニー役としてニュー・ホープ・クラブのブレイク・リチャードソン、ジョン・レノン役で『パンプキン』のジョナ・リースが出演。さらにエプスタインがクラブの受付から歌手に引き上げるシラ・ブラック役を『ジュディ 虹の彼方に』のダーシー・ショウが演じている。

公開された予告編は、まだ何者でもなかったビートルズのライブに衝撃を受けたブライアン・エプスタインがバンドのマネージャーになってから、ビートルズが一気にスターダムを駆け上がっていくさまが描かれている。「エルヴィスを超える」と言えば鼻で笑われ、「痛い目を見るぞ」とくぎを刺されても、誰よりもビートルズを信じたエプスタイン。瞬く間に世界最高のバンドへとのし上がっていくビートルズの横にはいつも彼がいた。次々と成功を収めていくビートルズとは裏腹に、エプスタイン本人は徐々に精神を削られていく。

ポスタービジュアルでは、“ビートルズと出会い、一緒に歩んだ5年10ヶ月”というキャッチコピーと英国の国旗をバックに、ビートルズを世界1のバンドに育てた真摯な眼差しのブライアン・エプスタインが描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）