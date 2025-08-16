日本と韓国がほぼ独占…海外メディアが選んだ『アジア史上最高のサッカー選手18人』、中国紙が羨む？

2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。

FIFAランキングでもアジアサッカー連盟加盟国のなかでトップとなる17位につけている。

そうしたなか、海外紙『MadFootball』は、アジア史上最高のサッカー選手トップ18を発表。

日本からは4位に本田圭佑、6位に中田英寿氏、8位に香川真司（現セレッソ大阪）、11位に釜本邦茂氏（故人）、16位に中村俊輔氏（引退）、17位に長友佑都（現FC東京）、18位カズこと三浦知良（現アトレチコ鈴鹿クラブ）の7人選ばれていた。

一方、韓国は1位チャ・ボングン、2位ソン・フンミン（現ロサンゼルスFC）、3位パク・チソン（引退）と上位を独占したほか、7位キム・ジュソン（引退）、13位ホン・ミョンボ（引退）、14位キム・ミンジェ（現バイエルン・ミュンヘン）の計6人が選出。

それ以外では、5位に元フィリピン代表FWパウリーノ・アルカンタラ（故人）、9位は元イラン代表FWアリ・ダエイ（引退）、10位元イラン代表DFメフディ・マハダヴィキア（引退）、12位に元サウジアラビア代表FWサミ・アル・ジャバー（引退）、15位に元イラン代表MFジャヴァド・ネクーナム（引退）が選ばれている。

内訳は日本7人、韓国6人、イラン3人、サウジアラビアとフィリピンが1人ずつとなった（パウリーノ・アルカンタラはスペイン代表としてもプレーしている）。

中国の『Sohu』は「MadFootballがアジアサッカー史上最も偉大な選手18人を選定したが、中国選手はたった1人も含まれず。一方、韓国と日本が全体18人のうち13人を占めた」とこの話題に反応。

すると、韓国の『Star News』は「中国は韓国と日本を羨ましがっているようだ。国際メディアが選出したアジア人サッカー選手18名の中に、中国人選手は一人も含まれていなかった」と伝えていた。

現在のFIFAランキングは、イラン20位、韓国23位、サウジ59位、中国94位、フィリピン145位。

日本代表、2026年W杯メンバーに入りうるE-1優勝メンバー4人

韓国は日本同様に2026年W杯出場を決めており、9〜10月には日本と同じくメキシコ、アメリカ、パラグアイと対戦する。一方、近年低迷する中国は、日本に連敗するなどして2026年W杯予選で敗退している。