『ガンダムW』リリーナ様の顔が… 大川ぶくぶの絵に爆笑の声「本家よりビックリ」「わかる人にはわかるやつ」
漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が15日、自身のXを更新し、アニメ『新機動戦記ガンダムW』のイラストを公開した。
【画像】顔面崩壊！ヒイロ＆リリーナ様の2ショット ぶくぶ先生が描いたイラスト
公開されたイラストは、ヒイロとリリーナのシーンが描かれた伝説の「デデン」。ヒイロの衝撃的なセリフにリリーナの驚く表情を見ることができる。
これにネット上では「まさにこんな顔になるだろうなって顔がマジで面白い」「こんだけデフォルメしてても何のシーンかすぐ判るのスゴイな」「わかる人にはわかるやつｗ」「リリーナ様の顔、本家よりビックリしてそうに見える」「リリーナの顔ww」などと反応している。
『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物語がスタートし、その後も息をつかせぬ展開が最終回まで続いていった。アメリカで放映された初めてのガンダム作品でもある。
【画像】顔面崩壊！ヒイロ＆リリーナ様の2ショット ぶくぶ先生が描いたイラスト
公開されたイラストは、ヒイロとリリーナのシーンが描かれた伝説の「デデン」。ヒイロの衝撃的なセリフにリリーナの驚く表情を見ることができる。
これにネット上では「まさにこんな顔になるだろうなって顔がマジで面白い」「こんだけデフォルメしてても何のシーンかすぐ判るのスゴイな」「わかる人にはわかるやつｗ」「リリーナ様の顔、本家よりビックリしてそうに見える」「リリーナの顔ww」などと反応している。
『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物語がスタートし、その後も息をつかせぬ展開が最終回まで続いていった。アメリカで放映された初めてのガンダム作品でもある。