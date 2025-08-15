¡ÚÀ¸Íý¤Î¼ºÇÔÃÌ¡Û¥Ô¥ó¥Á!! ³°½ÐÀè¤ÇÀ¸Íý¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡Ä½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Å¹°÷¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¼ÂÏÃ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬ºß½»¤Î¿ÎÅÄ°«(@nickey_FUK)¤µ¤ó¡£¾ðÊó»ï¤ä´ë¶È²ñ°÷»ï¤Ê¤É¤Îµ»öÀ©ºî¤ò¤¹¤ëËµ¤é¡¢¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤äÌ¡²è¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤«¤é¡Ö¤Ò¤Ã¤È½Ð¤¿(¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿)¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤òÌ¡²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥Ö¥í¥°¡Ø¥Ë¥Ã¥¡¼¤Î¡Ö²¿¤«¤Ò¤Ã¤È½Ð¤È¤ë¤è¡×¡Ù¤¬½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÎÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢Ì¡²è¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¼ÂÂÎ¸³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
ÎÁÍý²°¤Ç¤Î¿©»öÃæ¡¢À¸Íý¤¬Ï³¤ì¤ÆºÂÉÛÃÄ¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£Æ°ÍÉ¤¹¤ëÈà½÷¤Ë¡¢Å¹°÷¤¬¤½¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤¬¡¢¿´¤Ë¤·¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤¢¤Î¡Ö¤¢¡ª¡×¤È¤¤¤¦·ù¤Ê½Ö´Ö¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£À¸Íý¤Î¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤¬¡¢º¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿´¶Æ°¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜºî¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¸Íý¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢À¸ÍýÄË¤¬¤Ò¤É¤¯¤ÆµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤Ë¡ØÀ¸Íý¤¯¤é¤¤¤ÇÂç¤²¤µ¤Ê¡Ù¤ÈÈÝÄêÅª¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÊÌÌä¤ï¤º¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¸Íý¤¬½Å¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ó¤Êºî¼Ô¤Î¿ÎÅÄ°«¤µ¤ó¤â¡¢²áÂ¿·î·Ð¤ä»ÒµÜÁ´Å¦¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¼ê½ÑÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¿É¤µ¤òÈÝÄê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö»ä¤Ïº£¡¢¿É¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤â¤Ã¤È¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¡Ø¿É¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ª¸ß¤¤½õ¤±¹ç¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ëº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¡¢¿¼¤¯¿´¤Ë»Ä¤ë¿ÎÅÄ°«¤µ¤ó¤Î¡Ö¼÷»Ê²°¤Î¤¢¤Î¸æÊý¡×¡£¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¿ÎÅÄ°«(@nickey_FUK)
