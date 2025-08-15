¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿°ÕµÁ¡¡Àï¸å80Ç¯¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡É
¡¡¹âÈª·®´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¡Ê1988Ç¯¡Ë¤¬½ªÀï¤ÎÆü¤Î8·î15Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ìîºä¾¼Ç¡¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÍÄ¤¤·»¤ÈËå¤¬·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤Ë¹þ¤á¤¿¹âÈª´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦É½¸½¼êË¡¤À¤«¤é¤³¤½¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¡¢¤½¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ê¤¼¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¡£¶á¸½Âå¤òÉñÂæ¤ËÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸þ¤±¤é¤ì¤ëÌä¤¤¤«¤±¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ø¶â¥íー¡Ù¤Ç3½µÏ¢Â³¥¸¥Ö¥ê¡¡¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¥Îー¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷
¡¡±ÇÁü¸¦µæ²È¤ÇÅìµþÂ¤·ÁÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Î³ðÀºÆóÀÕÇ¤ÊÔ½¸¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¥º25 ¹âÈª·®¡Ù¡Ê¥ª¥à¥í¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤Î¡Ö¹âÈª·®¹Ö±é ÆüËÜ³¨²è¤Î¤Ê¤«¤ÎÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á ÆüËÜ¤Î³¨²èÅÁÅý¤ËÌ¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á¤Î¥ëー¥Ä¤òÃµ¤ë¡×¤Ë¤â¡¢Ä°¹Ö¼Ô¤¬¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ä¡Ø¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í¡Ù¡Ê1991Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òµó¤²¤Æ¡¢¹âÈª´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¹âÈª´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆó¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢°ì¤Ä¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢³¨¤ËÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÎÉ½¸½¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¡¢´Ñ¤ë¿Í¤ò¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤ÆÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤ë¡£ºÇ½é¤ËÀ¶ÂÀ¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¤òÀµÌÌ¤«¤éÂª¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¶ÂÀ¤¬¤Ê¤¼¤«ÀÖ¤¤¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¶ÂÀ¤¬»ëÀþ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¤¿§¤ÇÅÉ¤é¤ì¤¿À¶ÂÀ¤¬¡¢±Ø¤ÎÃì¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤Æº£¤Ë¤â»à¤Ë¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£»à¤ó¤ÇÍ©Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶ÂÀ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»à¤ËÍÍ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Ãì¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤¿À¶ÂÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢±Ø°÷¤¬¤«¤¿¤ï¤é¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¥É¥í¥Ã¥×¤Î´Ì¤ò±Ø¤Î³°¤ËÊü¤êÅê¤²¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤¬³«¤¤¤ÆÃ¯¤«¤Î°ä¹ü¤¬¤³¤Ü¤ì½Ð¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢À¶ÂÀ¤ÈÆ±¤¸ÀÖ¤¤¿§¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿Àá»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÀ¶ÂÀ¤ÎËå¤¬¸½¤ì¡¢¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿Í©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤ÈÏ¢¤ì¤À¤Ã¤ÆÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢Áë¤Î³°¤ÇÇ³¤¨¤ë³¹¤òÄ¯¤á¤ë¡£±Ç²è¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¶õ½±¤ÎÃæ¤òÀ¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò¤¬Æ¨¤²ÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤¬¤¤¤º¤ìÈá·à¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡À¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò¤¬Í©Îî¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¡¢Ìîºä¾¼Ç¡¤Î¸¶ºî¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¹âÈª´ÆÆÄ¤¬Æþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¤ó¤ÇÍ©Îî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤è¤¦2¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÄ¯¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï¤ÎµÒ´ÑÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¡¢¶õ½±¤«¤é¾Æ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿À¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò¤¬¿ÆÀÌ¤Î²È¤Ë¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËÉ¶õ¹è¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¶ìÏ«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤±¤Ð¡¢2¿Í¤Ø¤Î´¶¾ð°ÜÆþ¤â¿Ê¤ó¤Ç¿È¤ËÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÂÎ¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£½ªÀï¤«¤é22Ç¯¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤Î¾®Àâ¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢²áµî¤ÎÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ë¿É¤¯¤ÆÄË¤¤µ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿1988Ç¯¤Ë¡¢ÀïÁè¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤òÄÉÂÎ¸³¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«±ó¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¹âÈª´ÆÆÄ¤Ï¡¢À¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò¤ÎÍ©Îî¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢ÀïÁè¤Ë¸Â¤é¤º¤½¤Î¤³¤í¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÉº¤¤»Ï¤á¤¿Æ±Ä´°µÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ø¤Î·Ù¾â¤È¤·¤ÆÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡¡Ø¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¹âÈª·® ¡ÖÂÀÍÛ¤Î²¦»Ò ¥Û¥ë¥¹¤ÎÂçËÁ¸±¡×¤«¤é¡Ö¤«¤°¤äÉ±¤ÎÊª¸ì¡×¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë¤ËºÎÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ÎÀëºà¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¹âÈª´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤â¤·ÂçºÒ³²¤¬½±¤¤¤«¤«¤ê¡¢Áê¸ßÉÞ½õ¤ä¶¯Ä´¤Ë¿Í¤ò¸þ¤«¤ï¤»¤ëÍýÇ°¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÍçÆ±Á³¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç½ªÀïÄ¾¸å°Ê¾å¤Ë¿Í¤Ï¿Í¤ËÂÐ¤·Ïµ¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÁè¤ÎÈá·à¤ò²þ¤á¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ªÀï¤«¤é40Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñ¤ÎÏÄ¤ß¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤·¤¿±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢À¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò¤òÍ©Îî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢2¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÌµ´Ø¿´¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¼ã¤µ¤æ¤¨¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÁÀ¤¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤¿¡£¼Â¼Ì¤Ç¤â°ÊÁ°¤Ê¤é¹çÀ®¡¢¸½ºß¤Ê¤éCGI¤ÇÍ©Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶ÂÀ¤äÀá»Ò¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢Æ±¤¸Ìò¼Ô¤¬2Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¤È¤¤ËÉº¤¦À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Î¶¯¤¤¼Âºß´¶¤¬¡¢Èá»´¤ÊÆâÍÆ¤È¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¿Í¤ò¤ª¤Î¤Î¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢¿§¤äÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼Âºß´¶¤ò¸º¤é¤·¡¢Çö»æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤òÎäÀÅ¤Ë´Ñ»¡¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿°Õ¿Þ¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é¤µ¤é¤Ë40Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ò¸Å¤Ó¤µ¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¤è¤êÉ¬Í×¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤Îå«¤âÎÙ¿ÍÆ±»Î¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤â40Ç¯Á°¤«¤é¤µ¤é¤ËÇö¤Þ¤ê¡¢SNS¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½ÌÌÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î´é¿§¤Ð¤«¤ê¤¦¤«¤¬¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢À¶ÂÀ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¤ÇºÇ¸å¤â¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤È¼õ¤±¤È¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤¤ÎÃæ¤Î¥®¥¹¥®¥¹¤È¤·¤¿¶õµ¤¤³¤½¡¢¹âÈª´ÆÆÄ¤¬¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ÇË½¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë°ÕÌ£¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢µ¯¤³¤ëÏÀÁè¤â´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤â¤Þ¤¿É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¡£¤½¤¦Àëºà¥Ñ¥ó¥Õ¤Ë½ñ¤¤¤¿¹âÈª´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡³¨¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1945Ç¯¤´¤í¤ÎÆüËÜ¤òÇØ·ÊÈþ½Ñ¤Ê¤É¤ÇÀºåÌ¤ËÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼Ì¤Ç»£¤ë°Ê¾å¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤Î»³ËÜÆó»°¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÁ¤¾å¤²¤¿Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢²È²°¤âÅÄÈª¤â¶õ½±¤ò¼õ¤±¤¿³¹¤âÎ¯¤áÃÓ¤Î¤Û¤È¤ê¤ÎËÉ¶õ¹è¤â¡¢Åö»þ¤Î¶õµ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¡Ö»³ËÜÆó»°Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÀÅ²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¤¬½Ð¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÇØ·ÊÈþ½Ñ¤ÎÇ÷¿¿¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ë¸¶ºî¼Ô¤ÎÌîºä¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¢¶²¤ë¤Ù¤·¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÁ¤¼ê¤Î»×¤¤¤¬¾è¤êÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤â´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇØ·ÊÈþ½Ñ¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Çºî¤ë°ÕÌ£¤ÎÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤À¡£
¡¡¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò´Ñ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏNetflix¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÇÛ¿®¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¹âÈª´ÆÆÄ¤Î±é½Ð°Õ¿Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤¿ºî²è¤Ç¤¢¤êÇØ·ÊÈþ½Ñ¤Ç¤¢¤ê²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò³Î¤«¤á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤³¤«¤éºî¤ê¼ê¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤¬·Ð¤Á±Ç²è¤Î¸ø³«¤«¤é37Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á¡Ë