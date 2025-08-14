【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年8月18日〜8月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月18日〜8月24日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『良し悪しの基準が変わるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「正義の基準」みたいなものが変わっていきます。自分の行動を俯瞰してみることが多くなってくるでしょう。仕事や公の場では周囲のダメな人達の悪い作戦にはなるべく乗らないようにします。楽しそうな雰囲気にも騙されないように気をつけるようです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
いつもの粘り強さやしつこさが良い結果をもたらしてくれそうです。特異な難しいことをする必要はなく、大事なのは「嘘偽りのない心」だということがわかるでしょう。シングルの方は、自分の個性を誰にも消されたくない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の主張より２人の仲が良くなることを優先してくれます。
｜時期｜
8月18日 レベルアップ ／ 8月23日 仲間が増える
｜ラッキーアイテム｜
焚き火
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞