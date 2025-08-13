【怖い話】TVから黒髪の女性が→あの、呪いのビデオが効かない？幽霊に「反撃」するおじいさんの正体【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
猛暑が続く今夏、ホラー漫画で涼んでみては？今回、2025年に公開された人気漫画を夏休み特集として紹介する。
幼少期から漫画を描くことが好きだった甘井さん(@amai_taiyaki)は、X(旧Twitter)などのSNSで作品を発表している。以前公開した「呪いのビデオと呪いが効かないおじいちゃんの話」は、ホラー漫画でありながらもユーモアあふれる作風が特徴だ。
■予想外の展開は「幽霊が驚かれなかったら？」という疑問から
甘井さんはホラー映画が趣味で、ある日ふと「幽霊が驚かれなかったらどうなるのか」という疑問を抱き、本作の構想を始めたという。幽霊が孤独な存在として描かれることが多い中、この問いかけが物語の出発点となった。
初めて幽霊を描くにあたり、甘井さんは表現方法に工夫を凝らした。髪や肌の描き方を試行錯誤することで、恐怖を感じさせない、どこか親しみやすいキャラクターを生み出したのだ。ホラーが苦手な読者でも安心して楽しめるよう配慮している。
作中でおじいさんが呪いのビデオを観るシーンがあるが、普通なら恐ろしい結末が待っているところ、呪いが効かない。この理由について、甘井さんは「物語の進行とともに明らかにする予定だ」と語る。読者には、幽霊とおじいさんの奇妙な友情がどのように展開していくのか、興味を持って見守ってほしいと話す。
取材協力：甘井(@amai_taiyaki)
