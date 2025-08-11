¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³Ñ¥Ï¥¤¡Ö°æÀîÍÚ¥Þ¥Þ¡×¤ËÉü³èÂÔË¾ÏÀ¡ÄCMºþ¿·¤ÎÎ¢¤Ë¥Á¥é¤Ä¤¯±ÊÌî²ê°ê&ÅÄÃæ·½¤Î±Æ
¡¡¡ÈÅ¹¼ç¡É¸òÂå¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂ³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ö³ÑÉÓ¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ÎÏÃ¡£7·î21Æü¤«¤é½Ð±é¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¿·CM¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¥«¥Ê¥À¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡ÖÉü³è·×²è¡×¡ÄÁÀ¤¦¤Ï¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡¢¸«ËÜ¤È¤Ê¤ë¡ÈÂÎÅö¤¿¤ê½÷Í¥¡É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡È³Ñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡É¤ÎCM¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉñÂæ¤Ï½÷ÀÅ¹¼ç¤¬³«¤¯¥Ð¡¼¡£¾ïÏ¢µÒ¤¿¤Á¤¬Å¹¼ç¤ÈÃ»¤¤²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢BGM¤Ë¤Ï¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡×¤¬¡£µÒ¤òÁ°¤ËÈù¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é³Ñ¥Ï¥¤¤òºî¤ëÅ¹¼çÌò¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½÷Í¥¤Î°æÀîÍÚ¡Ê49¡á¼Ì¿¿¡Ë¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÇÅ¹¼ç¤È¾ïÏ¢µÒ¤¬°ì¿·¡£¿·¤¿¤Ë½÷ÀÅ¹¼ç¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁó°æÍ¥¡Ê39¡Ë¤À¡£
¡Ö½éÂåÅ¹¼ç¤Ï¾®Àã¤µ¤ó¡¢¼¡¤Ï¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢°æÀî¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¤¯Å¹¼ç¤ò±é¤¸¤¿¿Í¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡È³Ñ¥Ï¥¤¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2020Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤Ë¾®ÎÁÍý²°¤Î½÷¾Ìò¤Ç°æÀî¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ô¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Õ¡Ô¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Õ¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³Ñ¥Ï¥¤CM¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¡ÊÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢°æÀî¤Î´é¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¹ñÌ±¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡Ö³Ñ¥Ï¥¤¡á°æÀîÍÚ¡×¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤¬ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³¤ÎÅ¹¼ç¸òÂå¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ô°æÀî¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Õ¡Ô°æÀîÍÚ¤ÎÊý¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀË¤·¤àÀ¼¤¬¤½¤³¤éÃæ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÁó°æ¤µ¤ó¤âÈó¾ï¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ô¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¡Õ¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬°æÀî¤µ¤ó¤ÎÅ¹¼ç¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤â°ì¿·¡£À÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓÁïÈþ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉRADWIMPS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¶áº¢¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ù¤ò²Î¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¤À¡£
¡¡°æÀî¤Ï2017Ç¯¤«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯5·î¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏµÙ»ß¡£¤µ¤é¤Ë¡Ô¤³¤ì¤¬°æÀîÍÚ¤ÎÂåÉ½ºî¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ëCM¤â¸òÂå¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ç¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢10·î¸ø³«¤Î¹õºêßêÂå¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£ÍèÇ¯6·î¤Ë¤Ï50Âå¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ç¡Ô´ñÀ×¤Î50Âå¡Õ¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¡Ë
¡¡Á°½Ð¤ÎÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ø¥È¥ê¥¹¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCM¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£Âç¡¹Åª¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑÌäÂê¤¬5·î¤Ë½Ð¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¥È¥ê¥¹CM¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï³Ñ¥Ï¥¤¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤Ï°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤ÎCM¤Îºï½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Â¦¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥ó¥ÉËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤ó¤ÀºÒÆñ¤«¡£
¡Ö¤Ç¤â³Ñ¥Ï¥¤¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò³°¤·¤Æ¤â°æÀî¥Þ¥Þ¤ÏÂ³Åê¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¥¹¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤òCM¥¥ã¥é¤ËÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¡Ë
¡¡Áó°æ¤Î¿·¤·¤¤¥Þ¥Þ¤âÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢µÈ¹â¤Î¥È¥ê¥¹¤ÎCM¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤¤¤¤¤«¤â¡ª
