「３ヶ月続けたら５kg痩せていた」小さなルールの積み重ねが鍵【簡単ダイエット】
「ここ最近ずっと体重が増加傾向…」という状態から抜け出すには、日々の生活習慣の見直しが急務。そこで参考にしたいのが、35歳の主婦・クミコさんが実践した【簡単ダイエット】です。小さなルールを積み重ねていくことで「３ヶ月続けたら５kg痩せていた」と言います。
１日の中で昼食に重きを置く
１日３食食べるというクミコさんですが、ダイエット前までは朝・昼・夜とあまり変わらない量の食事をしていたそう。そこで「食事内容の見直しを図った」と言います。
「とにかく続けないと」「このサイクルに慣れよう」という意識で、習慣化を図ったと振り返っています。
飲み物で極力カロリーを摂らないようにする
ダイエットを始めてから、クミコさんが特に意識したというのが「飲み物でカロリーを摂らないようにすること」だそう。
コーヒーショップに出かける時も今までは特に意識せずに砂糖を加えたり、生クリームなどがたっぷりトッピングされたドリンクを選んでいたそうですが、それを封印。基本的にはブラックコーヒーにして、どうしてもミルクなどを入れたい時は豆乳やアーモンドミルク、オーツミルクなどの植物性のミルクを選ぶようにしたと言います。
また、清涼飲料水は原則NGにして、どうしても我慢できない時はシュガーフリーのものを選んで飲むようにしたそうです。
できるだけ歩くことを意識する
もともと「運動するのが得意じゃない」というクミコさん。ダイエットを始めてからは「できるだけ歩くことを意識した」と言います。
例えば今までは近所のスーパーに買い物に行く時は自転車を使っていたそうですが、それを徒歩で行くようにしたそう。往復で30分以上歩くことになって、しかも買い物した物が負荷になるので「いい運動になった」とのこと。また、エレベーターやエスカレーターを使わず階段にしたり、家の中でもストレッチをするようにしたりなど、体を動かすこと、カロリーを消費することをとにかく意識していたそうです。
クミコさんが実践している小さなルールは、もちろん結果もついてきていますが、長い目で見ても健康面でのメリットを期待できそうですし、「最近食べ過ぎかも…」と感じたときの調整にも役立つでしょう。ぜひ日々のダイエットの参考にしてみてくださいね。
