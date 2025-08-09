暑い夏こそ、フェミニン服とマッチして気分のアガるサングラスがほしい。そこでおすすめなのがキャットアイ。旬のチュール服とマッチして存在感も抜群！

ふんわりチュール×タイトスカートのメリハリコーデをサングラスで格上げ

出典: 美人百花.com

キャットアイはその名のとおり、ネコ目のようにつりあがった形が特徴。手軽にモードな雰囲気を投下できるので、定番フェミニン服のアップデートに一役。

出典: 美人百花.com

サングラス\23,100/フルラ(デリーゴジャパン) ニット\11,000/Noëla スカート\18,920/CELFORD イヤリング\2,310/アネモネ(サンポークリエイト) バッグ\2,590/神戸レタス 靴\7,700/オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

サングラスのときのヘアは…

出典: 美人百花.com

束感&シースルーバングで涼しげに

抜け感を投入できるシースルーバングが◎。 重め前髪の人はサイドに流すようにセットすると、シースルー風の前髪がつくれますよ♪

出典: 美人百花.com

使うのはヘアピンのみ！ ハーフアップ風アレンジ

頭頂部の髪を中央で2つに分け、内側にねじりながらピンで留めたら完成！ ヘアゴム要らずでつくれる簡単ヘアアレンジです。

掲載：美人百花2025年7月号「フェミニン派のためのサングラス似合わせ大作戦！」

撮影/西崎博哉(MOUSTACHE) スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/山下智子 モデル/道重さゆみ 再構成/美人百花.com編集部