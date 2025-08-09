この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【個人事業・経営者必見】倒産危機になるのは内部留保が少ないから...解決できる方法も5つ解説。市ノ澤翔氏（黒字社長）が、自身のYouTubeチャンネルで、会社の命運を握る「内部留保」について徹底解説した。冒頭から「ただ稼ぐ能力がないだけなのに、言い訳に使ってたりするケースがあったりするんですけど、それはね、ちょっと経営者としてカッコ悪い」と痛烈なコメントで切り込み、企業経営の本質に迫った。



最新動画では、そもそも内部留保とは何かという基礎から、その経営上での役割、そして日本企業によくある“内部留保が少ない”ことのリスクまで、丁寧に解説。「内部留保って会社が稼ぎ出した利益の蓄積みたいなことかな、一言で言うと。めちゃくちゃ大事だよね」と強調。世間では「大企業の内部留保に課税すべき」という声もあるが、「内部留保に課税は“とんでもない話”」と断言し、会計の基本を知らない人たちによる議論を一蹴した。



動画中盤では、バランスシート（BS）の具体的な構造や、「調達してきたお金を利益を生むものに使ってくださいね」と、会社経営の基本動作を“図解”しながらわかりやすく説明。多くの中小企業が節税を重視しすぎて「毎年のように内部留保を積まないので、自己資本比率10％以下という会社だらけ」と実情を明かす。市ノ澤氏は「内部留保が少ないデメリットしかない。赤字になっちゃったらすぐ債務超過になる」と強い言葉で警鐘を鳴らす。さらに「内部留保がない会社は新しい挑戦ができない」とし、「お金がなければ何もできない。やりたいことを実現するには、しっかり利益を積むことが不可欠」と断言した。



また、経営難に直面し“自転車操業”に陥る企業の実例にも触れ、「毎年のように新しい借金をしてなんとかしのいでいる会社が多い」とリアルな現状を語る。資金繰り難や、事業承継を円滑にできないリスクにも言及し、「赤字や債務超過で誰が会社を継ぎたいんですか？」、「お金が潤沢にあれば対策は無限にある。逆にお金がなければ何もできない」と本音で訴えた。



そして大きな説得力で、内部留保を増やすための5つの方法を熱弁。無駄な固定費の削減、売上数量増、単価アップ、利益率向上、さらに“未来費用”を使った投資の重要性を解き明かし、「経営者の仕事はお金を使って増やすことです。ここに尽きる」と力強く語った。



最後は「内部留保が少ない会社に限って、ただ稼ぐ能力がないだけなのに言い訳に使ってたりする」と再びダメ出し。「余計なことは考えず、まずは内部留保を積み上げることを一番に目指してほしい」と視聴者に呼びかけ、「カッコいい経営者になっていきましょう」と締めくくった。動画のラストでは「悩む量が少ないと新しい挑戦ができない」という話題で、最近の自身の“新しい挑戦”にも軽快に触れる一幕も。経営者・個人事業主に強烈なメッセージを届ける内容となった。