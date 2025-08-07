¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¥ì¥Ó¥å¡¼¡§¡É·ê·¡¤ê¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÃæÆÇÀMAX¤Î»þ´ÖÅ¥ËÀ¥²¡¼
2025Ç¯7·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Nintendo Switch 2ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¤Ï¡¢¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡Ê°Ê²¼¡¢DK¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤À¡£Ææ¤Î½¸ÃÄ¡Ö¥ô¥©¥¤¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿²«¶â¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¡Ö¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢DK¤¬ÃÏ²¼À¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Nintendo Switch 2¤ÎÀÇ½¤ò³è¤«¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
È¯Çä¤«¤é2½µ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿À¥²¡¼¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·20»þ´Ö¶á¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤¿É®¼Ô¤ÏÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ·Ù¹ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢RPG¤ÇÊõÈ¢¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç³«¤±¤¿¤¤´°àú¼çµÁ¼Ô¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤È¡£
¤Ê¤¼¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡© Åú¤¨¤ÏÃ±½ã¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬ÍÏ¤±¤ë¤«¤é¡×
ËÜºî¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢DK¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÇË²õ¡×¤ÎÁÖ²÷´¶¤À¡£Y¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç¡¢Å¨¤ä´ä¤Ê¤É¤ò¹ë²÷¤Ë¤Ö¤Ã²õ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿ÊÉ¤äÃÏÌÌ¤â¤Ò¤¿¤¹¤éÇË²õ¤·¡¢·¡¤ê¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤Û¤Ü¹¹ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¢¥Y¥Ü¥¿¥ó¤Ç²õ¤·¤Þ¤¯¤ì¡ª
¢¥Å¹¤À¤Ã¤Æ²õ¤»¤ë¡ª ÌÂÏÇµÒ°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤
¢¥ÃÏÃæ¤ò·¡¤ê¿Ê¤à»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥â¥°¥é
¤·¤«¤â·¡¤ì¤Ð·¡¤ë¤Û¤É¥´¡¼¥ë¥É¤ä¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Ìµ¸Â¤ËÍ¯¤½Ð¤ëÊõ¤Î»³¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð²¿»þ´Ö¤â·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬¡¢DK¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤À¡£¼ê¤òÃ¡¤¯¤È¥½¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¡ª¡×¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÌÜÅªÃÏ¤ÈµÕÊý¸þ¤À¤È¤·¤Æ¤â·¡¤ê¿Ê¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¢¥¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¶á¤¯¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡£·¡¤ê¿Ê¤á¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª
¥³¥ì¥¯¥¿¡¼Í×ÁÇ¤¬»þ´ÖÅ¥ËÀ¤¹¤®¤ë·ï
¥²¡¼¥àÆâ¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤È²½ÀÐ¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬ÍÏ¤±¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¤äÊõÈ¢¤Î½Ð¸½°ÌÃÖ¤Ï¥é¥ó¥À¥àÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢·¡¤ì¤Ð·¡¤ë¤Û¤É½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¥¥ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤â¿Ê¤á¤Ð½ù¡¹¤Ë¡Ö¤Þ¤¢Ìµ»ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¥¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤òºÕ¤¯¤ÈËè²ó±é½Ð¤¬Æþ¤ë¡£´ò¤·¤¤
¢¥¶â¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò²õ¤»¤ÐÂçÎÌ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë
¢¥ÊõÈ¢¥²¥Ã¥È¡ª Ãæ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤ä²½ÀÐ¡¦¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤Î±£¤·¾ì½ê¤¬µ¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊõÈ¢¼«ÂÎ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤À
¤Þ¤¿¥Ð¥Ê¥Á¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢½¸¤á¤ë¤È¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢·ë¶É¤³¤ì¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¤Î¥³¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÌµÍý¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÎÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¥¼ÐÌÌ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥Ê¥Á¥Ã¥×
¢¥²èÌÌ±¦Â¦¤Ë¥Ð¥Ê¥Á¥Ã¥×¤¬¡ª ÌµÍý¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï²ó¤êÆ»¤Ç´í¸±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½¸¤á¤¿¤¤¡Ä¡Ä
¡Ö¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¡©
¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤ë¤È³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¡£¤³¤ì¤ò»È¤¦¤È¡Ö¥³¥ó¥°¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡ÊµðÂç¤Ê¥´¥ê¥é¡Ë¡×¡Ö¥¼¥Ö¥é¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ê¥·¥Þ¥¦¥Þ¡Ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥Ã¥Á¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ê¥À¥Á¥ç¥¦¡Ë¡×¤ËÊÑ¿È²ÄÇ½¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÑ¿È·ÁÂÖ¤Ï¤³¤ì¤é°Ê³°¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¢¥¥³¥ó¥°¥Ð¥Ê¥ó¥¶¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ò¤âºÕ¤¯¡ª
¢¥¥¼¥Ö¥é¥Ð¥Ê¥ó¥¶¤ÏÇö¤¤É¹¤Î¾å¤òÁö¤ì¤ë¡£Â¤¬ºÙ¤¯¤ÆÂ®¤¤¤«¤é¤«¡©
¢¥¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥Ã¥Á¥Ð¥Ê¥ó¥¶¤Ï¶õ¤òÈô¤Ù¤ë¡ª¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤Ê¤Î¤Ë!?
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥³¥ó¥°¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ò¤âºÕ¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¾õÂÖ¡Ä¡Ä¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç²á¿®¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢È¯Æ°¾ò·ï¤Ï¡Ö°ìÄê¿ô¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¥²¡¼¥¸¤òMAX¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¥´¡¼¥ë¥É¤òÃù¤á¤Æ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¥²¡¼¥¸¤òÁý¤ä¤»¡ª
¢¥L¡¢R¥Ü¥¿¥óÆ±»þÄ¹²¡¤·¤Ç¤ª¼ê·ÚÊÑ¿È¡ª
¤Ä¤Þ¤ê·ê·¡¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼«Á³¤È¥²¡¼¥¸¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¤Û¤Ü¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥ó¥¹Åª¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡© ¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
ÎòÂå¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤¹¤®¡© ÁÖ²÷´¶Í¥Àè¤Ë´¶¤¸¤ë¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥ó¥¹
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¡¢ÃæÈ×¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¥¤·¤á¡£ÎòÂå¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÅÇÉ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡ÖÆñ¤·¤µ¡×¤è¤ê¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡×¤òÍ¥Àè¤·¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¥Ü¥¹Àï¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃæÈ×¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏY¥Ü¥¿¥óÏ¢ÂÇ¤ÇÅÝ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÇï»ÒÈ´¤±¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â
¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»°³Ñ·Á¤Î½Ä·ê¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï´Ý¤¤·ê¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ð¥È¥ë¤Ï»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥¹¤Ï1¤Ä¤Î·ê¤Ç3¤Ä¤Î¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢1¤Ä¤Ï³Î¼Â¤Ë¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ê2¤Ä¤Ï¥Ò¥ó¥È¤â¤Ê¤¯Ãµ¤·½Ð¤¹¤Î¤¬º¤Æñ¡£¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿»þ´Ö¤¬ÍÏ¤±¤ë¡£
¢¥»°³Ñ¤Î½Ä·ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥¹¡£Îã¤¨¤Ð¤³¤³¤Ç¤ÏÉ÷Á¥¤òÃµ¤·¤Æ¤¼¤ó¤Ö³ä¤ë¤È¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤¬1¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¡£»Ä¤ê¤Î2¤Ä¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÃµ¤·½Ð¤½¤¦
¢¥ÎòÂå¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê²£¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²èÌÌ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ë
¢¥´Ý¤¤·ê¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ð¥È¥ë¡£»þ´ÖÀ©¸ÂÆâ¤ËÅ¨¤òÅÝ¤»¡ª
¸úÎ¨¥×¥ì¥¤ vs ´ó¤êÆ»¥×¥ì¥¤¡¢¤É¤Á¤é¤âÀµ²ò
¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤¹¤ì¤Ð¡¢·ê·¡¤ê¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢²ó¤êÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤Î°ì¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤ò½¸¤á¤ë¤È¥¹¥¥ë¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´°Á´¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤â½¸¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤ë¡£
¢¥¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¤Ç¥¹¥¥ë²òÊü¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤é¥é¥¤¥Õ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¾å¤²¤ë¤Ù¤¡© ¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤Î¥½¥Ê¡¼¤ÎÈÏ°Ï¤ò¾å¤²¤ëÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÇº¤Þ¤·¤¤
¥Ý¥ê¡¼¥ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿É¤¤
¤Þ¤¿DK¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£Èà½÷¤Î²ÎÀ¼¤Ï¥Ð¥Ê¥ó¥¶ÊÑ¿È¤Î¸°¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥â¥¸¥â¥¸¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾¯½÷¤À¤¬¡¢ËÁ¸±¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢¥ºÇ½é¤Ï¥â¥¸¥â¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ê¡¼¥ó
¢¥¥Õ¥í¥¢¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¥Ý¥ê¡¼¥ó¤¬DK¤È°ì½ï¤Ë¥É¥é¥ß¥ó¥°¤¹¤ë¡Ê¶»¤òÃ¡¤¯¡Ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÇµÙ¤àºÝ¤ÎDK¤È¤Î²ñÏÃ¤ÏËè²ó°Û¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Î±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¸÷¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤«¤Ê±é½Ð¤Ï¡¢ÆÉ¤ßÈô¤Ð¤¹¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
¢¥¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤ë¤ÈËè²óÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥ê¡¼¥ó¡£ÂÎÎÏ²óÉü¤è¤ê¤³¤ì¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤ë
¢¥¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¤Ã¤ÆÈô¤Ù¤¿¤Ã¤±¡©¡×¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥¥ã¥é¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ßÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¹¥¤
¥Ý¥ê¡¼¥ó¤Î°áÁõÊÑ¹¹¤â³Ú¤·¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥³¡¼¥Ç¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ð¥Ê¥ó¥¶¤ÎÊÑ¿È»þ´Ö¤¬±äÄ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Èà¤é¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¤¿´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¥DK¤ä¥Ý¥ê¡¼¥ó¤ò¥³¡¼¥Ç¤·¤ÆËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¶¨ÎÏ¤âË¸³²¤â!? ¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê³Ú¤·¤µ
¤Þ¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤ÏNintendo Switch¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡Ö¤ª¤¹¤½¤ï¤±ÄÌ¿®¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¥½¥í¥×¥ì¥¤¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥«¥ª¥¹¤Ê³Ú¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡¢2P¤¬¥Ý¥ê¡¼¥ó¤Î²ÎÀ¼¤ò´ä¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ð¤·¤ÆDKÆ±ÍÍ¤ÎÇË²õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¥¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤â³Ú¤·¤¤¡ª
¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤À¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¸¥ï¥ë¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤ÐNPC¤Ë¹¶·â¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¡¢DK¤ÎÂ¾ì¤òÊø¤·¤Æ·ê¤ËÂÄ¤È¤¹¤Ê¤É¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤â²ÄÇ½¤À¡£
¢¥NPC¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¶·â¤òÏ¢ÂÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä
ÃÏÌÌ¤ò·¡¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢DK¤È¥Ý¥ê¡¼¥ó¤¬Æ±»þ¤ËÇË²õ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤¬²¿¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëË»¤·¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡Ö¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖË¸³²¥²¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¡£
¢¥ÃÏÃæ¤ò·¡¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ï¥«¥ª¥¹¤À
°ìÊý¤Ç¡¢¶õ¤«¤é½±¤¦Å¨¡Ê´ä¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤ÈÅÝ¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ê¡¼¥ó¤Î²ÎÀ¼¤Ç±ç¸î¼Í·â¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤ËÅÝ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¹¶Î¬¤â²ÄÇ½¤À¡£¥½¥í¥×¥ì¥¤¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÃµº÷¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ï¾Ð¤¤¤Èº®Íð¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¥ÊÉ¤òÊ¤¤¦ÍÏ´ä¤â¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë½üµî¤Ç¤¤ë¡£ËÜÍè¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ï¤³¤ì
Switch 2¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤«¤é
¤Þ¤À¤Þ¤ÀSwitch 2¤ÏÉÊÇö¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ØÆþµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
ËÜÂÎ¤À¤±Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î²¿¤Î¥½¥Õ¥È¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½ËÜºî¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¥Ï¡¼¥É¤ÎÀÇ½¤ò¥Õ¥ë¤Ë³è¤«¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿Ê²½¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤À¡£½ë¤¤º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ó¡¼¥Á¤ä¿å¤ÎÉ½¸½¤¬Èþ¤·¤¤Ãù¿å¸Ð¤Ê¤É¡¢ÃÏ²¼À¤³¦¤ÎÈþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°µ´¬¤Ç¤¢¤ë¡£Switch 2¤ÎÀÇ½¤ÎÀ¨¤µ¤ä¡¢Éý¹¤¤Í·¤Ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ë¿¨¤ì¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¥²Æ¤À¡ª ³¤¤À¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃÏ²¼À¤³¦¤Ë³¤¤äÀÄ¶õ¤¬¡©¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¢¥¤Ò¤¿¤¹¤é¿å¤ÎÉ½¸½¤¬Èþ¤·¤¤Ãù¿å¸Ð¡£ÎÃ¤·¤½¤¦
¤¿¤À¤·¡Ä¡Ä³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤à¤Ù¤¡É»þ´ÖÅ¥ËÀ¡É¥²¡¼¥à
¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¡£·¡¤Ã¤Æ¡¢²õ¤·¤Æ¡¢½¸¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿·¡¤ë¡£¤³¤ÎÃ±½ã¤Ê·«¤êÊÖ¤·¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£´°àú¼çµÁ¼Ô¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤ÈËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÌÌÇò¤¹¤®¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é´í¸±¤Ê¤Î¤À¡£
½µËö¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢ÄùÀÚ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤¿¤éºÇ¸å¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢»þ´ÖÅ¥ËÀ¤ò³Ð¸ç¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹Âç¤ÊÃÏ²¼À¤³¦¤Ç¤ÎËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡§Ê¿¸¶³Ø¡Ë