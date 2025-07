¥«¥ì¡¼¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÅ¹¤¬¥¸¥ï¥¸¥ï¤­¤Æ¤ë¡© ¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¡¢7·î¤ÎÃíÌÜ4¸®¡ª

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)/”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年7月は、カレー×コーヒーの相性の良さを実感できるお店を含めた4つの新店が登場!

【カレーおじさん\(^o^)/の今月のカレーとスパイス】2025年7月を振り返る

夏がやってきました。今年の夏もかなり暑いですが、暑い日にはスパイス料理を食べてスッキリと汗をかきたいもの。食欲が落ちがちな時も、スパイスの香りで食欲に火がついてくる人も多いのでは? そんな夏本番の7月もさまざまなお店をご紹介しました。

1. 三軒茶屋で人気の居酒屋グループが立ち上げたカレーバー

2. 万博で人気のロティチャナイも楽しめるマレーシアカフェ

3. 名店「草枕」出身の方が立ち上げたブラジル推しのカレーとコーヒーのお店

4. 名店「ゴッホ」から受け継いだカレーを東中野で発見

というわけで、後半はどちらも惜しまれつつ閉店したカレーの名店に関係するお店で、カレーとコーヒーのどちらも推しています。2店舗目もマレーシア語でコーヒーショップを意味する“コピティアム”ですからコーヒーがありますし、1店舗目もバーですがメニューにはコーヒーがあることからわかるように、カレーとコーヒーの相性は最高です。しっかりカレーを食べて、コーヒーで水分補給もし、暑い夏を乗り越えましょう!

【第1週のカレーとスパイス】はしご酒にも◎ 三茶で圧倒的人気の居酒屋「マルコ」がカレーバーをオープン「CURRY TO TOKYO」

2025年4月12日にオープンした「CURRY TO TOKYO」

三軒茶屋にはおしゃれな飲食店が数多く連なるエリアがありますが、その中で「マルコ」という居酒屋の系列が若者を中心に人気を集めています。僕も行ったことがあるのですが、おしゃれさと気さくな雰囲気を感じるお店。実はオーナーがアパレル出身と聞いてなるほどと納得しました。そんなマルコ系列のカレーバーが2025年4月12日にオープン。その名も「CURRY TO TOKYO」です。

デザイン性の高い食器やインテリアで統一された、おしゃれな雰囲気の店内

カウンターのみのシンプルかつシックな内装はやはりおしゃれ。従業員のエプロンやグラスやお皿もオリジナルでポリシーを感じます。ランチはカレーライス、夜はカレーとスパイス系おつまみを楽しめるお店となっているのですが、今回は夜に訪問しました。

「CURRY TOサワー」

まずは「CURRY TOサワー」800円に「グリーンカレーナッツ」550円でスタート。ラムレーズンにバニラの風味の個性的サワーは控えめの甘さでスパイス料理との相性も良いです。

「グリーンカレーナッツ」

グリーンカレーナッツはナッツにグリーンカレーパウダーをまぶしたものなのですが、これがクセになる味わい。これとお酒だけで無限ループできてしまいそう。

「牛肉と香菜のメキシカンワカモレ」

「牛肉と香菜のメキシカンワカモレ」750円は、ドライなビーフとアボカドのペーストをトルティーヤチップスにのせていただきます。こちらも良いおつまみ。

カレーはランチのハーフサイズのご飯付きカレーと、ご飯なしのおつまみスタイルのものがあるということでどちらもお願いしました。

「つまみカレー」

「つまみカレー」900円はオイル感とスパイス感のバランスが良いチキンカレー。カスリメティをふりかけているのがスパイスカレー的ですが、どちらかというとインドカレー的な味わいで良いです。

「お任せ夜カレー」

「お任せ夜カレー」1,000円の内容は日替わりとのことですが、この日はバターチキンカレーでした。こちらはインドのバターチキンとはまた違うベクトルのクリーミーなカレー。ご飯はインド米と日本米のブレンドターメリックライス。スパイスを食べ慣れていない人や辛いものが苦手な人でも安心の優しいテイストでした。

三茶はしご酒の1軒目にサクッと利用するも良し、他で飲んで〆にカレーを軽く食べたくなった時に利用するも良し。もちろんランチにがっつりカレーライスを楽しむも良し。このエリアらしいお店であり、近隣にカレーの人気店が多数ある場所ですが、どことも違う方向性なので今後の展開も楽しみです。

【第2週のカレーとスパイス】万博で話題の“ロティチャナイ”が朝7時から食べられる! 水道橋にマレーシア料理の新店が登場「マレーカンポン コピティアム 水道橋店」

<店舗情報>◆CURRY TO TOKYO住所 : 東京都世田谷区太子堂2-28-3 ライファービル 1F A号TEL : 050-5456-1791

大阪万博でマレーシア料理のロティチャナイが人気だという話を聞きました。実際に万博へ行った際に僕も食べましたが、確かに大人気の大行列。マレーシア料理はまだまだ日本ではメジャーではないですが、これをきっかけにもっと広まると良いなと感じました。

2025年4月22日にオープンした「マレーカンポン コピティアム 水道橋店」

そこで今回ご紹介するのは、マレーシア料理カフェ。2025年4月22日にJR水道橋駅西口前にある「アパホテル」1階にオープンした「マレーカンポン コピティアム 水道橋店」です。

店内はカフェのような雰囲気

馬喰町にも同系列のお店があり、そちらに続く形でのオープン。こちらのお店は朝7時から朝食営業、11時まで朝食セットを注文可能で、11時を過ぎるとランチメニューとなり、現状夜営業はしていません。

店名のコピティアムとはコーヒーショップという意味で、つまりはカフェのように気軽に使えるお店となっています。

「ロティチャナイ_は単品メニューの中にあります

朝昼どちらの時間もセットの他に単品メニューの注文も可能で、この中に件の「ロティチャナイ」500円があります。

「ロティチャナイ」

外はパリッと、中はモチッとした食感が良く、ちゃんとカレーソースもついてきて朝食や軽食にぴったりのメニューとなっています。

「オタオタ」

この単品メニューがなかなか種類豊富で、好物の「オタオタ」500円があったのでそちらも。オタオタとは魚のすり身とスパイスを合わせたものをバナナリーフに包んで蒸し焼きにしたもの。

「ロティチャナイ」と「オタオタ」を一緒に食べれば、糖質&タンパク質を摂取できるので朝食にもぴったり!

わかりやすく表すとマレーシア風カレーかまぼこといったところ。こちらもメインに合わせてもう一品のおかずとして最適です。

「チキンカレー」

「チキンカレー」1,100円はココナッツの甘みとほのかな酸味を感じるマレーシアテイスト。写真はご飯少なめなので実際はもっとご飯の量があります。存在感のあるチキンとトロッとするまで火の入ったじゃがいもがご飯とよく合います。

チキンたっぷりで食べ応えのあるカレー

ホテル1階の限られたスペースなので、一から現場で調理しているというわけではないようですが、味は十分にマレーシアテイスト。他にナシレマやカヤトーストなどもあり、さまざまなマレーシア料理の入門編として良さそうなお店です。

日本人は食に対して保守的な人が多く、食べたことのない料理をなかなか食べに行かないと言われていますが、スパイスを使ったアジア料理には日本人の好みにも合うおいしい料理がたくさんあります。だからこそ万博でもロティチャナイが人気となっているのでしょう。

朝からマレーシア料理。例年以上に暑くなりそうな今年の夏を乗り越えるためにも、暑い国の料理がおすすめですよ。

【第3週のカレーとスパイス】〆の自家製プリンも最高! 「草枕」出身店主によるカレーとコーヒーの店が曙橋にオープン「喫茶ドミンゴ」

<店舗情報>◆マレーカンポン コピティアム 水道橋店住所 : 東京都千代田区神田三崎町2-22-14 アパホテル水道橋駅 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

曙橋駅と若松河田駅のちょうど間くらいの場所、かつてフジテレビがあった河田町にカレーとコーヒーのお店ができました。2025年4月29日に開店した「喫茶ドミンゴ」です。

階段を下りて地下にある店内に入れば、そこかしこにブラジルを感じさせる飾り付けと、BGMもブラジル音楽。ブラジルと言えば世界最大のコーヒー生産国ですが、こちらのお店はブラジルのコーヒー豆を使ったブレンドをはじめブラジルの飲み物も充実しており、ドリンクだけの利用も可能とのこと。しかし看板に「カレーとコーヒーの店」と書いてありますし、何よりマスターはカレー好きに長年愛され、惜しまれながら閉店した「Curry草枕」で2年間修業をされた方ということもあり、是非ともカレーも食べるべきお店なのです。

「ポルコカレー」に「ミックス野菜」をトッピング

カレーは「ポルコ(ポーク)」と「チキン」の2種。こちらにトッピングをするかしないかという選択肢。今回は「ポルコカレー」1,250円に「ミックス野菜」250円を、「チキンカレー」1,250円に「チーズ」150円と「ゆで卵」150円をトッピングした2種をいただきました。どちらもご飯少なめ(通常は200g、少なめは150g)だと50円引きというのも、軽く食べたいときにうれしいです。大盛り(250g)を食べたい方は、50円追加で注文可能。

「チキンカレー」に「チーズ」と「ゆで卵」をトッピング

どちらのカレーもシャバッとしたテクスチャで軽やかでありながら昆布や椎茸を感じるうまみもしっかりとあり、程よくスパイシー。草枕出身シェフによるカレーの名店は少なからずあり、その特徴として良い意味で草枕らしさを感じないお店が多い中、こちらは対照的に草枕らしさを感じる仕上がりで、それがここの良さとなっています。

大きめカットのチキン

豚肉はやわらかくしっかりと量もあり、ミックス野菜はトマト、茄子、ほうれん草とカレーに相性の良い野菜。豚との相性ももちろん良く、おすすめの組み合わせです。

チキンも大きくカットされたものが入り、食べ進めるうちにチーズがカレーにとけていくのも味変となって最後まで飽きがきません。

ライスの上にはビキーニョのピクルス

ライスの上にはブラジル原産の唐辛子ビキーニョのピクルスがのるのがこちらのお店のブラジル推しのコンセプト的にも、爽やかな酸味で味を引き締める味変アイテムとしても、確かな意味があって素晴らしいと感じました。

食後の締めは「自家製プヂン」と「ブラジルブレンド」

食後には「自家製プヂン」650円に「ブラジルブレンド」550円を。プヂンとドリンクのセットは100円引きとなります。

ドーナツ形の見た目も可愛らしい自家製プヂン

プヂンとはポルトガル語でプリンのこと。ブラジルプヂンにはココアスポンジとプリンの2層構造のものもありますが、こちらはシンプルにプリンのみ。これが実にクリーミーでトロトロでありながら、味は昔ながらの硬めのプリン的で、両者のいいとこ取り。

カレーの後の一杯にぴったりのブラジルブレンド

落ち着いた苦みが心地よいブレンドとの相性も完璧で、カレーの後に食べるべき逸品でした。

カレーもコーヒーもプリンもすべて味わいたいお店。地下なので通りから店内は見えませんが、階段を下りてみれば落ち着いた雰囲気も良く、カレー、コーヒー、プリンのどれか1つでも好きなら行って損はないですし、すべて好きなら今すぐにでも行くべきお店です。

【第4週のカレーとスパイス】池ノ上にあったカレーの名店「ゴッホ」の味を受け継ぐ新店が東中野にオープン!「カンカンカレー」

<店舗情報>◆喫茶ドミンゴ住所 : 東京都新宿区河田町4-10 大柿ビル B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

下北沢がカレー激戦区となる前から知る人ぞ知るカレーとコーヒーの名店として愛され、惜しまれつつ閉店した池ノ上「ゴッホ」のカレーを受け継いだお店が東中野の地で2025年5月7日にオープンしました。その名は「カンカンカレー」。

2025年5月7日、東中野にオープンした「カンカンカレー」

ゴッホのカレーが大好きで通っていたご主人が、このカレーを未来へ残したいと一念発起。ゴッホのマスターからレシピと寸胴鍋を受け継いでカレーのお店を立ち上げたとのこと。

「ゴッホ」で飾られていたタペストリーも「カンカンカレー」にお引越し

店内にはゴッホで飾られていたタペストリーもあり、正しく受け継いだことがわかります。

カレーは1種類。カンカンカレーが基本で、そこにトッピング、辛さ、ご飯の量をどうするかという選択肢。辛さの段階がミルキー、マイルド、ボチカリ、マーカリ、カリカリとあるのもゴッホ同様です。

「カンカンカレー」

基本の「カンカンカレー」1,000円はトマトや玉ねぎなどの野菜と牛すじが渾然一体となったカレー。ゴッホのカレーもそうでしたが、他にありそうでなかなか無い仕上がりとなっており、濃厚でありながらも野菜メインだからこそ重すぎないのが良く、ゴッホらしさを感じます。辛さミルキーだと辛いのが苦手な方やお子さんでも楽しめるテイスト。

「カンベジカレー」

素揚げ野菜がのった「カンベジカレー」1,400円は辛さマーカリで。カレー好きやスパイス料理を日常的に楽しんでいる方にとってはこのくらいの辛さがちょうど良さそう。

「カンチキカレー」

また、肉好きの要望にもしっかり応えてくれます。「カンチキカレー」1,300円はルウの中にチキンカツ。さらに「目玉焼き」200円、「ソーセージ」300円と、トッピングするほどに満足度も上昇します。

どのカレーにもきざみ生姜がのるのが良いアクセントなっており、これはカンカンカレーならではの個性。

カレーについてくる野菜スープ

また、野菜スープがついてくるのですが、これが滋味深いテイストであり、大根やブロッコリーに豆なども入り(日によって内容は多少変わります)、栄養バランスを向上させてくれるのもうれしいポイントです。

「アイスコーヒー」

ゴッホはカレーメインの喫茶店といった趣のお店だったので、それを思い出しつつ「アイスコーヒー」通常400円/セット価格200円もいただきました。

酸味と苦みのバランスが良く、カレーともナイスペアリング。カレーを食べてコーヒーを飲めば、またコーヒーを飲んでカレーを食べれば、どちらのおいしさも上昇するのでおすすめです。

店内はアットホームな雰囲気

お店自体の雰囲気はゴッホとは違うアットホームなカレースタンドといったイメージですが、その味の真髄を確かに受け継いでいると感じました。

オールドカレーファンにも昨今のスパイスカレーファンにも愛されそうな、繰り返しますが他にありそうでなかなか無いテイストなのです。

入り口の看板はレトロな雰囲気が可愛らしい

お店は基本的に平日の営業ですが、不定休で土曜ランチ営業をすることもあるようなので詳細はSNSを参照してください。

ちなみにゴッホにはカリカリの上の辛さがありましたが、ご主人はゴッホでカリカリまでしか食べたことが無いので完全再現はできないものの、要望があればやってみてくれるとのこと。

ゴッホを知る方も知らない方も、カンカンカレーでトッピングや辛さの組み合わせを楽しんでみてほしいです。

<店舗情報>◆カンカンカレー住所 : 東京都中野区東中野5-9-1 シャローム東中野 104TEL : 03-5937-0575

