■『めざましテレビ』がふたりの共同プロジェクトN/Aのファイナルイベントを独占取材

【写真】赤西仁と錦戸亮がサングラス姿で腰かけたハワイでのツーショット

赤西仁と錦戸亮が7月15日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に登場。番組公式Xでオフショットが公開された。

オフショットには、真っ青な海をバックに椅子に座った赤西と錦戸が写し出されている。ふたりともサングラスをかけ、ゆるく微笑んでいるハワイらしいビジュアル。赤西はサマーニット&スリッポン、錦戸は白い開襟シャツ&サンダルという爽やかなコーデで、めざましくんを持っている。

ポストには「エンタメ特別企画は赤西仁さん&錦戸亮さんinハワイ。共同プロジェクトN/A(エヌエー)ファイナルイベントを独占取材。」と放送された内容も。

ふたりの共同プロジェクトN/Aは6月21・22日に神奈川・ぴあアリーナMMにて『N/A LIVE 2025 “THE MEN IN THE ARENA”』を開催。7月7日にはハワイで『N/A LIVE 2025 “THE MEN IN THE ARENA” After Party in HAWAII』も行った。

「イケオジかわいい」「こんなかっこいい40代いるの!?」などといった声の他に、「自然体なふたりが見られて嬉しかった」という番組の感想も届いている。